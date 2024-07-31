人民网北京7月31日电 （记者王绍绍）7月31日，国家能源局召开三季度例行新闻发布会，国家能源局能源节约和科技装备司副司长边广琦在会上介绍了新型储能发展相关情况。

数据显示，截至2024年上半年，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达4444万千瓦/9906万千瓦时，较2023年底增长超过40%。从地区分布看，西北、华北地区已投运新型储能装机占全国超过50%，其中，西北地区27.3%，华北地区27.2%，华中地区15.3%，南方地区15.2%，华东地区14.6%，东北地区0.4%。

边广琦表示，从技术路线看，多个压缩空气储能、液流电池储能、钠离子电池储能项目投产，构网型储能探索运用，推动技术多元化发展。截至2024年上半年，已投运锂离子电池储能占比97.0%，压缩空气储能占比1.1%，铅炭（酸）电池储能占比0.8%，液流电池储能占比0.4%，其他技术路线占比0.7%。从应用场景看，独立储能、共享储能装机占比45.3%，新能源配建储能装机占比42.8%，其他应用场景占比11.9%。

同时，在新型储能调度方面，根据电网企业统计数据，国家电网公司经营区2024年上半年新型储能等效利用小时数达390小时、等效充放电次数约93次，较2023年上半年分别提高约100%、86%，呈现新型储能调度运用水平持续提高，新型储能调节作用不断增强的趋势。

边广琦介绍，山东省创新调用方式，在电力宽松时段，实行独立储能自调度，在电力供应紧张、新能源消纳困难时段，接受电网统一调度，新型储能利用水平持续提升。江苏省强化顶层设计、优化并网流程、专班调度协调，推动新型储能跨越式发展。浙江某20万千瓦/40万千瓦时锂电池储能电站的投产，缓解了当地某500千伏主变断面重载。辽宁某10万千瓦/40万千瓦时液流电池储能电站成功开展黑启动大容量火电机组试验，验证了新型储能经主网架启动火电机组的可行性。

“各地案例展现了新型储能多样化功能，而未来新型储能还会有更多生动实践。”边广琦表示，通过调研发现，随着新型储能装机规模的增加，新型储能促进新能源开发消纳和提高电力系统安全稳定运行水平的作用逐步增强，有效服务能源安全保障。

据透露，下一步，国家能源局将加强规划引领，强化试点示范，优化调度运用，健全标准体系，完善市场机制，持续推动新型储能行业高质量发展。

(责编：王震、吕骞)

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