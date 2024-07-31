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自然资源部：上半年海洋生产总值4.9万亿元 同比增长5.6%

2024年07月31日20:09 | 来源：人民网
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人民网北京7月31日电 （记者王绍绍）上半年海洋经济平稳较快发展。据自然资源部消息，经初步核算，上半年海洋生产总值4.9万亿元，同比增长5.6%，高于国内生产总值增速0.6个百分点。

海洋资源要素保障能力稳步提升。自然资源部相关负责人介绍，上半年全国批准用海面积同比增长16.9%，项目涉及投资额超5000亿元。海洋原油、天然气产量同比分别增长5.6%、10.5%，分别高于全国同期3.7、4.5个百分点。“深海一号”超深水大气田关键技术获评2024年度国家科技进步奖一等奖。海上风电发电量516.9亿千瓦时，同比增长26.4%。国内海洋水产品产量同比增长超4%，广东首支海洋牧场产业基金正式揭牌，基金总规模50亿元。

海洋新兴产业持续壮大。上述负责人表示，上半年海水淡化工程稳步推进，山东无棣5万吨/日、浙江六横500吨/日的海水淡化项目建成投产。海洋工程装备制造业复苏态势明显，我国新承接海工订单金额、手持订单金额同比分别增长205.0%、11.6%，其中二季度多个超级大单的承接扭转了海洋工程装备市场低迷态势。海洋药物和生物制品业研发有序推进，免疫抗肿瘤海洋多糖药物“注射用BG136”顺利完成了一期临床试验。海洋信息服务业加快发展，首套北斗水上智能感知预警系统投用，海洋领域AI大模型——“瀚海星云”和“问海”在山东青岛发布。

部分海洋传统产业稳中有升。据上述负责人介绍，上半年，海洋船舶工业延续良好发展态势，海船新承接订单量、造船完工量和手持订单量同比分别增长超24%、31%和23%，三大造船指标的国际市场份额保持领先。海洋货运量、货物周转量同比分别增长6.2%、6.8%，澳大利亚—湛江—遵义、天津港—尼加拉瓜科林托港等多条国际海运直航航线开通。海洋旅游业复苏强劲，海洋客运量已达到2019年同期水平的106.4%，受需求高涨、政策利好等影响，邮轮旅游加快恢复。

海洋对外贸易回升向好。自然资源部数据显示，海运进出口总额由降转增，上半年海运进出口总额同比增长2.1%，高于一季度1.4个百分点。船舶、风力发电机组及零件等涉海产品表现较好，进出口金额同比分别增长87.3%、32.6%。

积极做好海洋公共服务。上述负责人表示，上半年共发布海洋灾害预警64次，其中海浪预警32次，风暴潮预警7次，海冰预警21次，海啸预警4次。我国首个国家海洋大数据服务平台“海洋云”和首批《海洋数据开放共享目录》公开发布，国家海洋科学数据中心互联网门户服务系统上半年下载数据量达16TB。

(责编：王震、吕骞)
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