绿树荫浓、万木峥嵘。7月31日，湖北交通物流产业协同创新暨知名企业花湖国际自由贸易航空港投资推介会在汉举办。本次推介会由湖北省政府主办，湖北省商务厅联合中国国际可持续交通创新和知识中心、鄂州市人民政府、湖北省交通运输厅等单位共同承办，全球可持续交通创新联盟提供支持。活动由湖北省商务厅厅长龙小红主持，湖北省政府副省长陈平，第十四届全国政协经济委员会副主任、全球可持续交通创新联盟副理事长、交通运输部原副部长戴东昌先生出席活动并致辞。中国国际可持续交通创新和知识中心、法国邮政集团、德国敦豪集团、圆通速递、顺丰集团等有关负责人发言。

会议现场（湖北省商务厅供图）

陈平在致辞中介绍了湖北良好的经济发展态势、坚实的产业基础、独特的枢纽优势、活力迸发的开放条件，未来发展潜力无限、前景光明。诚邀各界企业家深化与花湖国际机场战略合作，共同推动花湖国际自由贸易航空港建设，为湖北高质量发展和高水平开放注入强劲动能。

德国敦豪是首家进入中国的国际快递企业，服务覆盖全国390个城市。该公司负责人表示，作为首家落户湖北省的国际快递企业，中外运敦豪湖北分公司历经三十年的深耕发展，已建立起以武汉为核心、辐射周边城市的全省服务网络。下一步，公司还将依托湖北-香港直通车，进一步提升本地转运和清关时效性，做好高端制造等行业的上下游物流服务。

顺丰集团湖北枢纽产业发展指挥部指挥长张浩表示，鄂州机场地处全国物流中心，依托充足的国内、国际航线网络资源，鄂州则有望成为继美国 UPS 世界港、孟菲斯联邦快递总部之后全球又一个超级货运枢纽。当前湖北正在不断完善航空运输、物流保障、金融支持、现代服务等配套体系，作为空中出海口，花湖机场对产业吸引力将会得到进一步提升，促进航空货运依赖型产业的聚集，带动中国制造、中国品牌出海，提升全球竞争力。

圆通速递十分看好湖北的区位优势，正在加快建设武汉、武昌、荆州、襄阳四个集运中心，着力打造圆通速递华中总部基地，提升快件时效、质量、安全及客户体验度。

湖北省商务厅、省交通运输厅和鄂州市政府等负责人就湖北对外开放情况、湖北构建综合交通运输体系情况和花湖国际自由贸易航空港建设情况作推介。活动期间，44个项目签约，总投资额269.7亿元。会后，湖北地市州与参会企业开展了一对一项目洽谈对接。

(责编：曹淼、李源)

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