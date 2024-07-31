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上半年全国完成水利建设投资5690亿元

2024年07月31日22:03 | 来源：新华网
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新华社北京7月31日电（记者刘诗平）我国水利基础设施建设步伐继续加快。记者31日从水利部了解到，今年上半年全国完成水利建设投资5690亿元，同比增长9.9%，为历史同期最高。

水利部统计，上半年全国实施水利项目数量和落实水利投资、水利建设吸纳就业人数均超去年同期。其中，全国实施水利项目3.8万个，同比增长23%；水利建设吸纳就业153.6万人，同比增长11%。

上半年，黄河古贤水利枢纽等重大水利工程开工，引江济淮等重大水利工程建设进度加快。去年国家增发1万亿元国债资金支持灾后恢复重建和提升防灾减灾救灾能力，其中安排水利领域资金超过国债资金总规模的一半。截至今年6月底，增发国债安排水利项目7800多项，均已开工实施。

水利部相关负责人表示，水利部将继续加快推进水利基础设施建设，有效推动水利高质量发展、保障国家水安全。

(责编：卫嘉、白宇)
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