原标题：周鸿祎：打造安全大模型是安全迈向“自动驾驶”的必由之路

“把大模型拉下神坛就要把免费贯彻到底，今天我在行业里第一个宣布安全大模型免费。”7月31日，ISC.AI2024第十二届互联网安全大会开幕，聚焦AI带来的安全新机遇，三六零集团创始人周鸿祎表示，用AI重塑安全的本质是让安全做到“自动驾驶”，360首推安全大模型，对购买360标准产品的用户免费提供大模型标准能力，实现大模型普惠和安全行业新质生产力变革。

2023年以来人工智能大模型掀起新一轮产业革命，作为国内兼具AI技术和安全能力双重优势的厂商，360基于深厚的全栈大模型底层技术、安全知识库、高级安全专家团队和多领域全覆盖强实战的安全场景能力，打造了安全大模型“360安全大模型”。

周鸿祎介绍，360通过100余个实践案例总结出一套专业化大模型方法论，强调不追求全能大模型，而是一个模型干一件事，“360安全大模型就是这套方法论的最佳实践。” 据介绍，360安全大模型由攻击检测、运营处置、追踪溯源、知识管理、数据保护、代码安全等六大专家子模型组成。某国有大型企业用户实现告警降噪效率提升900%，事件研判时间缩短96%。

周鸿祎认为，作为大模型重要场景，2024年安全行业将迎来新革命，要“以模制模”重塑安全。他认为，打造安全大模型是安全迈向“自动驾驶”的必由之路，也是成功之路。他提出，用AI升级安全要有类似自动驾驶的L1-L5级别目标，目前360安全大模型已具备L4级“自动驾驶”能力，相当于汽车的“高级自动驾驶阶段”。同时，360安全大模型还实现了对全网安全知识的深度理解，从而做到本地安全大脑在封闭网络下也能使用全网知识的重大突破。

据介绍，目前360全线安全产品已集成安全大模型能力，并对所有购买360标准产品的用户免费提供大模型标准能力。周鸿祎表示，大模型不能成为少数厂商掌握在手里奇货可居的赚钱利器，360支持开源，“让人人都能获得大模型带来的技术红利，实现安全行业新质生产力变革。”

三六零是中国最大的数字安全企业，持续10年投入近300亿助力国家建立网络空间“预警反导系统”，探索数字安全“中国方案”，截至目前已独立捕获54个境外国家级黑客组织发起的数万次高级威胁攻击，占全行业的98%。周鸿祎表示，“做安全是一条负重前行的道路，但360义无反顾。”

(责编：曹淼、李源)

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