7月31日，中信银行幸福财富客户服务升级直播活动成功举办。在本次活动上，中信银行聚焦财富管理和美好生活两个维度，发布了全新幸福财富客户服务版图，包括六大财富管理服务、出国金融及养老金融两大特色业务、两大亲子家庭专属活动和多重幸福生活礼遇。

中信银行财富管理部投研负责人赵骞在活动中表示：“‘慢’时代的投资，并不意味着机会的缺失，从长期来看，反而给投资者提供了一段非常宝贵的投资窗口期。”

据了解，新版图包括陪伴客户收获人生新财富、迎接家庭新成长、开启人生新规划、拥抱美好新生活四个板块。中信银行积极推动“以产品为中心”向“以客户为中心”转变，依托“四新”布局，实现了对客户不同生命周期、不同财富阶段、不同人生规划等多维需求的全覆盖。

中信银行深耕主业，打造了6大财富管理服务，包括中信联合舰队投资策略服务、高端投资定制、全年财富陪伴、每季度投资检视、1对1贵宾理财经理、7*9小时白金顾问等，全面夯基提质，提升财富管理服务体验。不仅如此，升级后的财富管理服务更强调主动服务和长期陪伴。

近年来，中信银行重点聚合两大特色业务，首先是出国金融服务，中信银行已经深耕出国金融业务26年，产品及服务矩阵已累计服务超2200万人，可为留学生及其家庭打造一站式出国服务，涵盖出国资讯、留学备考、全球签证、跨境服务、海外生活等全流程的服务体系；其次是养老金融服务，作为专业的财富管理机构，中信银行深度把握时代背景，将养老金融作为财富管理的主流叙事方式，积极探索、打造“财富、健康、医养、长寿”的养老金融服务闭环。

幸福财富客户服务全新版图在“迎接家庭新成长”“拥抱美好新生活”两大板块更侧重服务创新和提升体验。中信银行创新推出“少年看中国”主题活动，先后联合《中国国家地理》打造地理展映活动，联合中信出版集团打造系列读书会，联合读者集团发布“少年看中国·阅见山河之旅”，积极助力亲子教育。

“读者·新语文”阅读写作教育平台主编王廷鹏在活动中表示：“没有一门学科，可以像语文这样伴随一生，语文就像一颗种子，它在少年的心中生根发芽，开出思维、情感、文化和创造力的花朵。中信银行将携手‘读者’，陪少年跳出语文课本，尽览大好河山，寻访传统文化。”

“中信银行从美好消费、品质出行、轻奢运动、健康管理、幸福生日五大维度切入，为幸福财富客户提供超过30项生活礼遇，全面提升客户金融、非金融的综合服务体验。中信银行幸福财富客户服务升级后，在服务理念上和新时代财富管理的主流叙事方式相匹配；在具体服务供给上和客户不同人生阶段的金融、非金融需求相匹配。”赵骞说。

(责编：曹淼、李源)

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