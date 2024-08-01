人民网北京8月1日电 （记者黄盛）统筹安排3000亿元超长期特别国债资金用以加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新，央行推出一系列降息“组合拳”，明确“坚定不移实现全年经济社会发展目标”“宏观政策要持续用力、更加给力” “以提振消费为重点扩大国内需求”……多位业内人士向记者表示，近日，一系列宏观政策持续加码发力，提振投资者信心。

浙商证券首席经济学家李超告诉记者，当前宏观调控政策聚焦“坚定不移实现全年经济社会发展目标”等诸多积极发力方向，市场预期进一步明朗化。特别是围绕推进中国式现代化有望加大宏观调控力度，增强经济持续回升向好态势，切实保障和改善民生。此外，后续货币政策仍将重点关注实体融资成本，尤其是实际利率的下行。

博时基金首席权益策略分析师陈显顺向记者表示，近期一系列宏观政策和改革方向释放出较多积极信号，有效提振权益市场信心。特别是要加强逆周期调节，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，加快全面落实已确定的政策举措，及早储备并适时推出一批增量政策举措。此类政策“组合拳”有助于保证经济运行总体平稳、稳中有进，延续回升向好态势，有助于稳定市场预期，对于后续资本市场稳定向好发展起到重要作用。

“宏观政策近期加码发力，多管齐下形成合力，有望带动内需进一步增长，对于巩固和增强经济回升向好态势具有积极作用。”华福证券首席经济学家燕翔告诉记者，作为链接金融与实体经济的重要枢纽，有效的资本市场一方面能够发挥资源配置功能，引导资金流入优质的上市公司、助力实体经济发展；另一方面也是满足日益增长的财富管理需求的重要渠道。“提升资本市场内在稳定性”的政策要求，将更好发挥资本市场的重要功能。

在政策支持利好不断之外，市场本身的积极因素也在持续累积。燕翔认为，资本市场A股上市公司盈利上行有望，同时上市公司分红回购大幅增加，投资价值凸显，流动性环境宽松。

另据了解，截止到7月31日收盘，上证指数、深证成指和沪深300分别上涨2.06%、3.37%和2.16%，成交额放量超9000亿元。行业层面，除银行和公用事业全部飘红，其中社服、医药和非银金融涨幅靠前。

(责编：郭思邈、吕骞)

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