人民网北京8月1日电 （记者乔雪峰）当前，我国医药流通市场规模呈现稳中有升的发展态势，但在数字化浪潮下，药品流通面临需求多样化、配送末端化等新挑战。

近年来，为保障药品质量和安全，我国推出一系列法律法规和政策，要求企业建立完善的药品质量管理体系和追溯体系，确保药品从采购到销售的全过程可追溯、可监管。

药品流通从药厂提货至门店配送，这一过程中涉及众多交接环节、人员繁杂。业内人士表示，通过区块链技术构建一个不可篡改的分布式账本，详细记录药品运输的每一步流程，使得每一次货物转移和交接都有迹可循，在提升物流效率的同时减少了因交接不清引发的纠纷与风险。

近日，为解决存在于医药流通行业中的数据管理不透明、成本高、效率低等痛点，物流企业百世供应链宣布医药供应链安全再升级，利用区块链技术完善药品流通新模式，让药品流通的每一步都更安全、更可靠，为医药行业的数字化升级提供新思路。

据介绍，在订单生成的初始阶段，通过区块链技术将仓库操作人员信息、承运人身份和车辆信息等关键数据上链。在交接过程中，人脸识别和区块链身份验证确保只有经过授权的人员才能进行货物交接，交接信息一经确认即被加密存储，不可篡改。从提货、干线、转运至配送的全过程关键信息都会被记录并通过区块链上链，实时可查。任何在订单处理过程中出现的异常情况都会被及时记录并反馈，确保问题能够迅速得到处理。

“客户在引入此解决方案后，将实现系统上线率、揽收真实率、交接准确率、签收安全率、结算准确率及管理合规率的全项达标。”百世供应链副总经理魏永强表示，其最终的目标是助力客户实现整个供应链的数字化，帮助企业实现降本增效。

(责编：郭思邈、吕骞)

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