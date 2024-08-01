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数字化转型正当时 我国智慧城市建设迈入新阶段

人民网记者 许维娜
2024年08月01日08:58 | 来源：人民网
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在湖南长沙，车路协同系统让公交车在路口优先通行；在河北保定，5G-A技术助力汽车柔性产线机械臂精准涂胶；在浙江杭州，大数据与智能算法为3.3万家企业提供政策推送服务，推动智慧服务与企业发展融合……近段时间以来，这些数字化创新实践展现了智慧城市建设新成效，描绘了未来城市发展的方向。

中国城市和小城镇改革发展中心副主任刘强在接受记者采访时表示，随着AI大模型、区块链、数字孪生、云计算等新技术的广泛应用，智慧城市正逐步从简单的“城市数字化”阶段，迈向全面的“数字化城市”新阶段。在这一进程中，整个城市将在数字领域构建一个庞大的系统，数据的规模效应和应用范围将得到更多扩展。

记者注意到，自2013年住房和城乡建设部公布首批90个智慧城市试点以来，到2023年我国已建成40个智慧城市时空大数据平台，智慧城市建设取得了显著成效。

与此同时，随着人工智能等数字技术的飞速发展，智慧城市的建设边界不断拓展，现已步入一个新的发展阶段。

此前，国家发展改革委、国家数据局等部门对外发布《关于深化智慧城市发展推进城市全域数字化转型的指导意见》，文件围绕总体要求、全领域推进城市数字化转型、全方位增强城市数字化转型支撑、全过程优化城市数字化转型生态以及保障措施等5个方面着力推进城市全域数字化转型。

智慧城市承载了人们对美好生活的向往，而数字化转型在其中扮演着至关重要的角色。刘强认为，城市的数字化转型不仅有助于推动城镇化实现高质量发展，还能有效扩大内需，提升城市治理的现代化水平，并加速产业的升级与创新进程。

当前，智慧城市的建设正在向城市群和县域两级全面拓展。长三角、粤港澳大湾区、成渝地区等地正加速推进数字基础设施建设，诸如“数字长三角”“数字大湾区”等一系列项目正在全面推进之中。

与此同时，智慧城市建设也在逐步向经济欠发达地区的县城延伸，旨在促进城乡之间资金、人才、技术等关键要素的流动与融合。

例如，重庆已建成全国首个“一体建设、三级贯通”的数字化城市运行和治理中心。该中心涵盖了市级的“城市大脑”、区县级的枢纽中心，以及镇街级的执行末端，保障了城市的高效运行和紧急情况的协同处置能力。

川渝地区推出了阅读一卡通项目，使得“四川借书、重庆还书”成为现实，不仅便利了两地民众的阅读生活，还促进了文化资源的共享。

杭州则充分利用其“城市大脑”，实现了快速酒店入住、便捷景点入园和轻松查找空房等多项智能化服务，这些举措进一步提升了市民的生活便捷度和幸福感，展现了智慧城市的魅力。

如今，城市街头巷尾随处可见智能交通、智能养老、智能社区、智能环保、智能政务等应用场景的不断拓展与深化，信息基础设施也日益完善，为城市生活带来了前所未有的便利与智能化体验。

刘强表示，展望未来，智慧城市的建设将坚定不移地秉承以人民为中心的发展理念，更加注重运用系统思维来全面提升服务与管理水平，更加凸显以需求牵引为根本，以数据融通为核心，以协同开放为导向，以共建共治为重点，为城市居民提供精准、多样、及时的服务。

(责编：郭思邈、吕骞)
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