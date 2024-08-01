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乘“数”而上，产业向“新”（新论）

王春超
2024年08月01日09:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　数字经济蓬勃发展，不仅推动了劳动工具数字化，而且构建了以数字经济为基础的共享合作生产关系，促进了组织平台化、资源共享化和公共服务均等化，催生出新业态、新模式，提升了资源优化配置水平。作为一种新型经济形态，数字经济既是新质生产力的具体体现，也能为加快形成新质生产力提供强大助力。

　　数字产业化是数字经济的重要内容，是数字经济发展的重要基础和动力源泉。习近平总书记强调：“加快推动数字产业化，依靠信息技术创新驱动，不断催生新产业新业态新模式，用新动能推动新发展。”近年来，不少城市依托物联网、云计算、大数据等技术，推进城市数字化转型、智慧化发展，提升了治理效能；随着增强现实、虚拟现实、人工智能等技术的发展，文化资源、数据等得到进一步挖掘、应用，为消费者提供了智慧旅游、沉浸式看展等新体验。前不久发布的《数字中国发展报告（2023年）》显示，数字经济核心产业增加值约占国内生产总值10%。发挥好我国超大规模市场、海量数据资源、丰富应用场景等独特优势，不断做强做优做大数字经济，有助于为高质量发展注入强劲动能。

　　传统产业改造升级，产业数字化无疑是重要方向。习近平总书记指出：“要推动产业数字化，利用互联网新技术新应用对传统产业进行全方位、全角度、全链条的改造，提高全要素生产率，释放数字对经济发展的放大、叠加、倍增作用。”比如，有的钢铁企业搭建智慧水务综合管理平台，以数字化手段赋能污水厂的生产管控，确保出水水质达标，进一步推动精细化管理、降本增效；有的传统制衣企业借助数字技术，建立起“小单快反”的柔性供应链体系，能对市场需求作出快速反应，压缩了库存成本。实践表明，用数字技术改造传统产业潜力巨大，产业数字化大有可为。无论在新兴领域还是传统领域，数字经济都可以成为培育新质生产力的催化剂、加速器。

　　加快推动数字产业化、产业数字化，需要发挥改革的突破和先导作用。比如，如何深化“产学研用”协同联动，加快创新成果转化落地？如何有效提升知识产权保护水平，进一步营造公平竞争的市场环境，更好激发企业创新创造活力？如何做好科技金融、数字金融等大文章，更好满足数字经济发展对金融服务的新需求？回答好这些课题，必须坚定不移推进改革。学习贯彻党的二十届三中全会精神，健全促进实体经济和数字经济深度融合制度，完善促进数字产业化与产业数字化的政策体系，我们定能不断塑造发展新动能、新优势。

　　当前，新一轮科技革命和产业变革深入发展，新技术快速迭代，为我国发展新质生产力带来了新机遇。大力发展数字技术、数字经济，促进数字经济和实体经济深度融合，打造具有国际竞争力的数字产业集群，必能加快培育新质生产力，推动我国经济在更高质量、更有效率、更加公平、更可持续、更为安全的发展之路上行稳致远。

　　（作者为暨南大学经济学院院长、教授）

　　《 人民日报 》（ 2024年08月01日 05 版）

(责编：罗知之、陈键)
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