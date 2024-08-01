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九部门发文优化邮政快递基础设施布局

2024年08月01日09:11 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京7月31日电  （记者韩鑫）近日，国家邮政局等九部门联合印发《关于国家邮政快递枢纽布局建设的指导意见》，其中提出，将加快布局和建设一批国家邮政快递枢纽，到2027年初步建成30个左右国家邮政快递枢纽，在全国形成示范带动作用；到2035年建成80个左右国家邮政快递枢纽，形成布局合理、功能完备、智慧高效、绿色安全的国家邮政快递枢纽网络。

　　对布局国家邮政快递枢纽，意见提出，一是依托重点航空、铁路、公路口岸和自由贸易试验区、海南自由贸易港、跨境电商综合试验区、边境（跨境）经济合作区等，满足畅通全球贸易流通和国内大循环的寄递需求。二是统筹考虑东部、中部、西部、东北地区协调发展，布局在交通区位好、经济潜力大、市场活力足、国际竞争力强、区域带动明显的城市。三是优先考虑在国家综合交通枢纽城市、国家流通战略支点城市和国家物流枢纽承载城市，有效衔接国家综合立体交通网和现代物流体系建设。四是在邮政快递市场规模大、业务范围广、辐射能力强、企业枢纽密集的城市布局国家邮政快递枢纽。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月01日 07 版）

(责编：罗知之、陈键)
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