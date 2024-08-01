本报记者 刘新吾

图①：李脉（右）在观察韭菜的生长情况。

图②：李脉在通过电脑查看鱼菜共生系统情况。

以上图片均为刘辉摄

这头，重庆梁平区鱼菜共生数字工厂，空无一人，投喂系统自动为鲈鱼精准投饵；那头，重庆中心城区办公室，李脉坐在电脑前，远程观察、遥控，生产数据自动传输到电脑。

“我是工程师，也是新渔民。”作为重庆市农业科学院农业数字化技术员，李脉笑着说。以前喂鱼，主要是根据经验投饲料，现在主要依靠AI养殖系统智能投喂，他的工作主要是给AI养殖系统“喂”数据，将其训练得更聪明、更有经验。

楼下养鱼，楼上种菜。通过管道连接，实现鱼菜共生。梁平区这个小工厂藏着大技术——在鱼池，智能化算法控制投饵机，根据鱼的摄食需求适时适量投喂，传感器自动监控水温、水深、溶解氧等情况；在蔬菜棚里，养鱼尾水处理为水溶性肥料，通过管道输送给蔬菜，大幅减少了尾水污染物排放。

农业现代化，数字技术必不可少。2022年6月14日，人力资源社会保障部向社会公示18个新职业信息，农业数字化技术员名列其中，李脉也从工科转向农科，专心为农业插上数字翅膀。

不过，李脉的养鱼之路并非坦途，可谓一波三折。

俗话说，“养鱼先养水”。传统养鱼模式依赖老师傅的经验，而工厂化养殖依靠传感器监测水质，成功关键在于精准监测。

“2022年，我们吃了一次大亏。”李脉回忆道，之前，水质监测传感器稳定性差、预测不够精准，导致水质调节不及时，大批鲈鱼染病而死。

重庆市农科院引进水产养殖技术专家，成立专项小组，针对水质监测传感器、水质因子预测预报AI模型、水质调控与养殖装备的工艺参数配比等关键问题进行集中攻关，形成水质多参数在线采集器、水质智能预警系统和水质调节工艺技术标准，能够精准察觉水质变化，保证鲈鱼健康生长。

水质有保障，如何精准投喂饲料？投喂不足，鲈鱼生长速度减缓，投喂过量则浪费饲料、污染水体，甚至滋生疾病。

饲料成本约占养殖总成本四成至八成，因此，制定科学的投喂决策实现自适应停止投喂，是目前智能投喂需要解决的主要问题。

李脉本是工科出身，缺乏养殖经验，他深入田间地头请教老渔民，到养鱼工厂亲身参与生产投喂，了解鲈鱼摄食习性，制定“试投+等分叠加”投喂策略：每次先试投一些饲料，根据鲈鱼抢食造成的水面水花，判断是否继续投喂。

“如果鲈鱼抢食积极，水花面积大，就设定为继续投喂，反之停止。”在专家教授指导下，李脉和同事们将这个投喂策略进行数字化转化，形成AI模型，成功研制智能投饵机，有效降低养殖成本。

精准投食，鲈鱼愈加肥美，一般一斤左右上市最佳。以前一般将鱼捞出，测量称重，但容易致其损伤或患病，如拍摄鱼水下图片，又因不同浊度下水折射不同，且鱼的姿态变化多样，图片容易“失真”。

针对这个问题，李脉和大伙开发基于水下立体视觉的鱼生命信息监测系统。首先，将不同规格的鱼麻醉捞出，拍摄鱼图片，让AI系统记住不同尺寸的鱼有多重；其次，研究在不同浊度下水折射问题，对水下鱼尺寸信息进行“修正”；最后，采用窄通道框架，让鱼统一姿势进入，便于拍准鱼的尺寸信息。

“数字化养鱼，实现标准化养殖，让田间变成工厂，没有经验的人也能做好养殖，让更多人吃上好鱼。”李脉介绍，在梁平鱼菜共生数字工厂，鱼的生长周期缩短约一半，饵料节省约20%，养鱼的单位面积产量超过池塘10倍，蔬菜的单位面积产量也是陆地栽培的10倍以上，“我们的AI养殖系统已经是一个经验丰富的老师傅了。”

如今，鱼菜共生工厂还需要设备检修人员，下一步，重庆市农科院计划持续优化迭代鱼菜共生AI工厂数字孪生云平台，实现养殖设备在线查看、自动控制、生产管理记录、智能预警，最终实现无人渔场。

看着各地同行和专家学者纷纷前来参观梁平鱼菜共生数字工厂，李脉颇为自豪，“这行当，选对了。”

《 人民日报 》（ 2024年08月01日 14 版）

(责编：罗知之、陈键)

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