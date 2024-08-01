本报北京7月31日电 （记者刘诗瑶）记者从自然资源部获悉：今年上半年，我国海洋资源要素保障能力稳步提升。

上半年，我国批准用海面积同比增长16.9%，项目涉及投资额超5000亿元，海洋原油、天然气产量同比分别增长5.6%、10.5%，分别高于全国同期3.7、4.5个百分点。“深海一号”超深水大气田关键技术与应用获评国家科技进步奖一等奖，海上风电发电量516.9亿千瓦时，同比增长26.4%。国内海洋水产品产量同比增长超4%，广东首只海洋牧场产业基金正式揭牌，基金总规模50亿元。

海洋工程装备制造业复苏态势明显，我国新承接海工订单金额、手持订单金额同比分别增长205.0%、11.6%；海洋药物和生物制品业研发有序推进；海洋信息服务业加快发展，首套北斗水上智能感知预警系统投用，海洋领域AI大模型——“瀚海星云”和“问海”在山东青岛发布。

积极做好海洋公共服务。我国首个国家海洋大数据服务平台“海洋云”和首批《海洋数据开放共享目录》公开发布。

《 人民日报 》（ 2024年08月01日 15 版）

(责编：罗知之、陈键)

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