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四川蒲江发展绿色低碳农业——

当橙子有了“碳标签”（我们的低碳生活）

本报记者 王永战
2024年08月01日09:12 | 来源：人民网－人民日报
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　　图①：果园里的太阳能防虫灯。
　　图②：果农采收爱媛橙（摄于去年12月）。
　　图③：一家包装生产公司内，工作人员正在生产用于包装爱媛橙的环保纸盒。
　　图④：一家水果企业内，工作人员将收购来的爱媛橙送进冷库储存（摄于去年12月）。
　　图⑤：在一家水果物流基地，工人们把爱媛橙分装打包，准备销售（摄于去年12月）。
　　以上图片均为尹枭鸿摄
　　（人民视觉）

　　核心阅读

　　在四川蒲江，核算“碳足迹”后的爱媛橙，会在贴上“碳标签”后进入市场。以爱媛橙为代表，当地通过推广有机肥、绿色防控技术等，探索发展绿色低碳农业。

　　

　　挂果时节，青翠欲滴。

　　农户赵文华走进自家的爱媛橙果林，绿叶掩映下，鸡蛋大小的果子深藏其中。在四川省蒲江县寿安街道南锋村，赵文华种了两亩爱媛橙，这几天正忙着喷洒有机肥。

　　无人机稳稳起飞，有机肥洒到叶面。“这段时间是喷施有机肥的好时候。”赵文华说，暑期高温天气多，病虫害相对较少，即使真遇到病虫害，他也不再担心，“现在我们都用生物农药，高效低毒，碳排放也低。”

　　“碳排放”，这样“时髦”的词，赵文华和果农们如今常挂在嘴边。去年，赵文华家收获的爱媛橙首次贴上了“碳标签”，他的种植热情更高了。“接下来，我还准备扩大种植规模，再多种一些爱媛橙。”赵文华说。

　　一颗爱媛橙，为何贴上“碳标签”？

　　一颗爱媛橙，从种植到出售，碳排放量有多少？

　　在蒲江，答案是0.2956千克二氧化碳当量——去年12月，蒲江爱媛橙获中国电子节能技术协会颁发的“碳标签”认证。

　　当时，正值爱媛橙收获季，采摘后的爱媛橙在打包、装箱后，会运送到蒲江乡振农业发展农民专业合作社联合社。在这里，工作人员会为这些爱媛橙贴上“碳标签”。

　　什么是“碳标签”？该联合社客服部负责人张建平说，“碳标签”是把产品在生产过程中排放的温室气体，在产品标签上用量化指数标示出来，以标签形式告知消费者产品的碳信息。

　　“简单地说，‘碳标签’记录了农产品选苗、育苗、种植、生产、运输、仓储等全生命周期的碳排放量，也就是碳足迹。”张建平说，爱媛橙的碳足迹包括原辅料获取、栽培养护及采摘、产品包装物获取、入库储存、分拣包装五大单元。经核算，一颗爱媛橙的碳排放量是0.2956千克二氧化碳当量，比传统模式下一颗普通橙约为0.5千克二氧化碳当量的碳排放量少了近一半。

　　为爱媛橙贴上“碳标签”，为了啥？

　　“我们希望通过对蒲江爱媛橙进行‘碳标签’认证，引导更多农户进行绿色低碳种植，吸引更多消费者购买绿色低碳农产品。”张建平说，碳足迹核算时，要特别注意数据的全面性，确保核算覆盖农产品从种植、采摘、加工、包装到运输的全链条。核算完成后，还需持续关注和改进，不断优化种植和管理流程，让碳排放量持续降低。

　　张建平说，给爱媛橙贴上“碳标签”，意味着获得了国际认可的“绿色通行证”，有利于打开国际市场。“我们正在对接多个绿色低碳商品销售平台，让拥有‘碳标签’的蒲江爱媛橙销路更广。”他补充，目前市场上拥有“碳标签”的农产品不多，进行“碳标签”认证，将助力蒲江爱媛橙打造知名农产品品牌。

　　降低碳排放量，爱媛橙如何实现？

　　比普通橙的碳排放量少近一半，蒲江爱媛橙怎么实现？

　　蒲江县有机产业协会会长杨欣给出答案：“在原辅料获取阶段，我们尽量使用新能源车运输肥料和农药，来降低碳排放量。”杨欣说，蒲江还充分发挥当地能源优势，利用水电进行灌溉、储存等。

　　在栽培养护及采摘环节，蒲江县推广用有机肥替代化肥、绿色防控替代化学防治，也大幅降低了碳排放量。

　　走在果园中，微风一吹，绿叶摇曳，颇为清凉。在有机肥储藏点，一桶桶有机肥紧密排列，安放在树荫下。“我们买的有机肥都会储存在这里。现在用有机肥替代化学肥料，不仅果树更健康，长出的果子也成了有机食品。”赵文华说。

　　果园中，除草机除掉的杂草被就地铺放。“别小看这些杂草，它能起到改良土壤的作用。”杨欣说。绿色防控技术被广泛应用于除草、预防病虫害等环节，更绿色、低碳的变化在爱媛橙上悄然发生。

　　“如今，我们的农产品不仅在生产种植环节实现了绿色低碳，在储存、包装等环节，也使用环保包装和低碳设备。”张建平说，比如，在获取产品包装物、入库储存、分拣包装等环节，会通过减少燃油等碳排放来源等，来降低碳排放量。

　　“碳排放量降低后，蒲江爱媛橙的优势更加明显。”蒲江丑柑产业协会秘书长徐建说，包括蒲江爱媛橙等在内的农产品获得“碳标签”后，也会推动绿色低碳农业发展。

　　有了“碳标签”，爱媛橙销量持续增长。张建平介绍，从去年10月至今年5月，联合社已销售爱媛橙等晚熟柑橘641.5吨，还联合县域内公司出口400吨晚熟柑橘。

　　发展绿色低碳农业，不止于爱媛橙

　　爱媛橙有了“碳标签”，而在蒲江，探索绿色低碳农业发展的，不止于爱媛橙。

　　来到自家的猕猴桃果园和茶园，杨欣介绍了应对虫害的妙招。“对于果园、茶园可能遭受的虫害，我们主要通过设置防虫灯、粘虫板来消灭害虫。”杨欣介绍，农场通过布设密度适宜的防虫灯和粘虫板来替代农药使用，既降低了生产过程中的碳排放量，还实现了绿色有机生产。

　　对于病虫害，果园还有特别的办法。推行绿色防控技术后，杨欣使用了石灰、水等原料配制了具有杀菌、除病虫害作用的药剂。在杨欣家的猕猴桃果园和茶园，这样的药剂得到广泛应用，是防病虫害的重要手段。

　　绿色种植条件下的农产品，也成为市场上的紧俏货。如今，杨欣家的耙耙柑、猕猴桃等农产品，已经通过电商渠道销售到各地。与此同时，杨欣家的家庭农场也获得了有机认证，绿色低碳的农产品，受到越来越多人的欢迎。

　　去年，蒲江县获批创建国家农业绿色发展先行区。据统计，蒲江县有机肥使用覆盖率超75%，主要农作物绿色防控覆盖率超70%，土壤有机质含量年均提升0.2个百分点，从源头助力碳减排，推动绿色低碳农业发展。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月01日 15 版）

(责编：罗知之、陈键)
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