本报昆明7月31日电 （记者张驰）近日，云南出台《关于加强生态环境分区管控的实施意见》（以下简称《意见》），结合滇中城市群建设、九大高原湖泊保护、滇西北生物多样性保护等重点工作，提出科学划定管控单元，严守生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线。

建立健全生态环境分区管控体系，《意见》要求深入实施主体功能区战略，全面落实《云南省国土空间规划（2021—2035年）》，明确以省级统筹、州（市）落地的原则，推进分级分区动态管控。构建生态环境准入管控体系，做好与国土空间规划衔接，通过生态环境评价，科学划定管控单元。聚焦生态环境功能定位，按照“一单元一策略”实施精细化管理，精准编制差别化生态环境准入清单，构建省级总体管控、5个重点区域流域管控、16个州（市）管控、N个管控单元管控的“1+5+16+N”生态环境分区管控体系。

助推生态绿色高质量发展，《意见》提出积极探索区域（流域）生态产品价值实现机制，以优先保护单元生态系统服务功能提升、重点管控单元环境质量改善等为重点，丰富生态产品价值实现模式和路径，探索建立与优先保护单元挂钩的生态保护补偿机制。

厚植高品质生态环境底色，《意见》提出以生态保护红线为重点，严格重要生态空间保护和资源开发管制。强化高黎贡山等区域生物多样性保护，加快实施重要生态系统保护和修复重大工程，完善生物多样性保护网络。

《 人民日报 》（ 2024年08月01日 15 版）

(责编：罗知之、陈键)

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