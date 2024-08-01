窦 皓

当下，科技正成为建设农业强国，实现农业现代化的重要驱动力。相比依靠经验的传统农业生产，如今数字技术的深入应用，让农民在种植、养殖、加工等方面，更加精准可控。在此背景下，“农业数字化技术员”等相关新职业应运而生。

新需求诞生新职业。随着农业生产方式的转型升级，数字化、智慧化成为发展新趋势，对于农业相关数据的采集、分析和应用也提出了更高的要求。农业数字化技术员在充分掌握农业生产相关知识的基础上，应用物联网、大数据等技术，为种植、养殖等生产作业环节，提供更加智慧化的解决方案，推动资源节约和高效利用，实现农业高质量发展。

新职业前景广阔。从提升生产效率的角度上说，越来越多的农业从业者更加重视数字技术的应用，需要更多的农业数字化技术员为产业赋能。同时，作为新职业的农业数字化技术员，其工作标准和培训路径不断完善，职业认定和评价稳步推进，未来的发展空间也在持续拓宽。

农业现代化的发展，既为相关从业者提供了实现人生价值的广阔舞台，更要求他们不断提升职业技能，以适应时代的新变化。如今，以“农业数字化技术员”为代表的“新农人”队伍不断壮大，他们为农业插上了数字的翅膀，也让更多农民享受到农业数字化带来的便利。

《 人民日报 》（ 2024年08月01日 14 版）

(责编：罗知之、陈键)

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