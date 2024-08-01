本报拉萨7月31日电 （记者袁泉、琼达卓嘎）记者31日从西藏自治区人民政府新闻办公室举办的新闻发布会上获悉，1953年至2023年，国家累计投资3250.96亿元用于西藏公路交通建设。截至目前，西藏公路通车总里程达12.33万公里，666个乡镇、4596个行政村通了硬化路。

西藏是全国唯一由国家全额投资支持公路建设的省份。在国家持续投入下，西藏高等级公路已达1196公里，农村公路发展能力同步提升。十年来，西藏累计安排农村公路建设项目5805个，新改建农村公路里程5.87万公里。截至2023年底，全区农村公路通车里程达9.3万公里，具备条件的乡镇、行政村公路通车率均为100%，通畅率分别达到95.55%和82.6%；具备条件的乡镇、行政村全部通了客车，乡镇、行政村通客率分别达到91.43%、71.55%。

西藏自治区交通运输厅相关负责人表示，西藏下一步要积极推动高速公路网建设，加快联通所有地市和重要口岸，同时提质改造普通干线公路网，连接所有市县、覆盖所有省际出口，并全面实现乡镇、行政村以及自然村通硬化路目标。

(责编：罗知之、陈键)

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