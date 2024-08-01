李 婕 王艺晓

今年3月，坐落于陕西西安华为研究所的海底捞首家企业餐厅正式开业。图为该餐厅一角。

史宝冬摄

位于北京市海淀区的一家连锁品牌餐厅校园店内，消费者正在用餐。

王艺晓摄

在企业园区、大学校园，除了吃食堂、点外卖，还有哪些就餐选择？

餐饮市场竞争激烈的当下，一批餐饮企业正把目光投向企事业单位、学校、医院等团餐市场。比如，在越来越多高校校园内，就能吃到肯德基、麦当劳、海底捞，喝到瑞幸咖啡、蜜雪冰城。随着消费需求变化，客群稳定的团餐市场正成为社会餐饮试图撬开的商业版图。品牌餐饮拥抱团餐市场，会产生哪些影响？

品牌餐饮发力团餐市场

肯德基、麦当劳、淮南牛肉汤、星巴克、瑞幸咖啡……在北京一家互联网公司工作的潘韦嘉发现，最近一两年，公司所在园区内陆续开出了一批餐饮品牌店。“就餐选择更丰富了，平时可以换换口味，体验还是不错的。”潘韦嘉说，尤其合作伙伴到访的时候，品牌餐饮店环境相对好一些，午餐园区内就能解决，方便了不少。

在湖南长沙一所高校就读的大学生李经南也发现，跟自己以往印象中学校食堂就是“大锅炒”不同，在校园的不同位置，坐落着西式连锁快餐和几家当地常见的品牌餐厅，食堂的档口也有不少社会餐饮入驻，“吃饭不用怕单调，尤其是跟同学聚餐，身边就有好去处”。

进校园、进企事业单位、进开发园区，越来越多社会餐饮品牌把目光投向以往相对封闭的团餐市场。

3月25日，坐落于陕西西安华为研究所的海底捞首家企业餐厅正式开业，研究所上万名员工不出园区，就能以专享价享受到海底捞的产品和服务。海底捞有关负责人介绍，海底捞西安华为研究所店拥有近400平方米的独立空间。研究所员工在店里既能选择各种套餐，也可自由点餐，各式锅底、菜品、小吃甜品和酒水一应俱全。门店还会在每周不同时段设置专场，提供捞面服务和变脸表演。

更早之前，海底捞“校园火锅”已在多地试水。去年10月以来，海底捞针对大学生用餐需求，推出校园特色菜单和专享价。例如，不久前海底捞在山东外国语职业技术大学的食堂内开了一家窗口店，主打“高性价比”，番茄面售价9.9元，钵钵鸡售价13.9元，引发网友关注。

不只是海底捞，越来越多社会餐饮企业通过档口入驻、进驻美食广场、开设独立门店等方式进入团餐领域。

中国连锁经营协会6月底发布的数据显示，麦当劳、肯德基校园店总数量已分别突破百家，瑞幸咖啡、蜜雪冰城、书亦烧仙草等茶饮咖啡连锁也遍布各大企业园区和校园。此外，和府捞面、广州酒家、蓉李记等餐饮企业也纷纷进军团餐市场。

餐饮市场的中坚力量

一个普通工作日的中午，正是就餐时间，不到40平方米大小的店面内座无虚席——这是一家开在北京某互联网公司工区负一楼的品牌连锁快餐店的就餐情形。在这里，市面上售价37.5元的招牌牛肉饭只要29.25元，单人套餐种类更加丰富，该公司员工持工卡还可以打9折。采访中，餐厅工作人员介绍，品牌去年底进驻到办公楼负一层的美食广场，“营业状况不错，能达到预期。”

团餐市场究竟有何特点？吸引力在哪儿？

市场数据显示，近年来，团餐市场规模保持增长，由2019年的1.5万亿元增至2023年的2.1万亿元，占全国餐饮市场的比例也由32.1%增至40.5%，已经成为餐饮市场的中坚力量。

从市场构成来看，《2024中国团餐产业趋势解读》显示，在校生是团餐最大的消费群体，占比77%；其次是企事业单位就业人员，这些群体因集中生活或工作特性，对集中供餐模式高度依赖。

随着团餐覆盖群体不断多元化，每个群体都有其特定的餐饮需求与服务期待，共同构成了团餐市场多样化的消费生态。比如，在校生追求口感和营养的均衡，更对食品安全有着极高的要求；企事业单位人员更注重团餐的品质和服务，追求高效、便捷的用餐体验。

贾澎是一家商业运营管理公司总经理，公司主要业务就是团餐的招商与运营工作。“一般企业和高校园区的生意还是比较好做的。”贾澎解释，因为这里有稳定的消费群体，客流有保障，而且相对封闭的园区内，大家消费的目的性比较强，比如就是为了中午和晚上的就餐，这样的客群对商家来说也有很强的吸引力。

据贾澎观察，坪效，即每平方米面积可以产生的营业额，是餐饮行业衡量收益的重要指标，在高校、企业园区等团餐场所，因为客源有保障，坪效相对较高。

更重要的是，这里聚集着关键消费群体——消费高频的年轻人，而且高校、企业、医院、事业单位食堂等团餐场景下客流相对稳定，竞争没有外部激烈，经营较为长久。有分析认为，团餐市场是多变的市场环境中难得的客群稳定、销售额稳定的市场，也是社会餐饮值得关注的增量市场。

“品牌化”赛程开启

多年来，团餐市场一直相对封闭发展。哪些因素加快了团餐市场拥抱社会化品牌餐饮的进程？

从团餐提供方看，这首先源于市场需求的变化。

中国连锁经营协会发文分析，随着社会餐饮的渗透，团餐客群也有了更多选择，比如食堂不好吃，就点外卖。渐渐地，团餐客群对餐饮品质的要求越来越高，团餐市场也面临着优胜劣汰。

实际上，部分有创新意识的团餐提供方已经开始以档口的形式丰富其品类，除了自助餐线外，开设麻辣烫、麻辣香锅、米线、面条、馄饨、沙拉等窗口，少数开有烧烤、汤品等窗口。“整体看，这些没有品牌的档口产品升级迭代能力有限，大多处于有品类无品牌、有形式无口味的状态。”中国连锁经营协会在有关团餐市场的分析文章中称。

外卖发展、消费升级、需求变化，多种因素推动下，高校、企业食堂餐饮运营方也有了引进品牌化社会餐饮的意识。据了解，今年以来，就有多家团餐相关运营主体向中国连锁经营协会提出引荐品牌餐饮进驻的需求。

从餐饮品牌方看，这也是走近年轻消费群体的好机会。

“近年来，团餐市场消费规模不断扩大，且呈现出持续增长的发展态势。但整体看，产品升级迭代能力有限，品牌化、集约化、标准化有待提高。”海底捞团餐业务板块相关负责人介绍，以中大型企业、高校等就餐场景为例，大学生、年轻白领等主要消费群体对餐饮的口味、形式等多元化要求越来越高。在这一趋势下，海底捞持续进行多种形式的创新探索，开设校园火锅、企业火锅等新业态，并推出针对校园和企业的特色菜单和专享价格，与新一代消费者“更近一步”。

业内人士分析认为，随着越来越多社会化餐企关注团餐市场，团餐市场也开启了“品牌化”赛程。

贾澎认为，相较传统的食堂，社会品牌餐饮可以提供更多品种、口味上的选择，同时他们需要面对市场竞争的压力，这也会倒逼商家做得更好，更好适应团餐消费者的饮食习惯。

“非常欢迎，多多益善。”大学生李经南说，更多餐饮品牌进来，可以丰富选择，让餐饮更热闹便利。“但也希望原先的粉面店不要关门，那里便宜，是我最常光顾的地方。”她说。白领潘韦嘉则希望，公司食堂和社会餐饮品牌可以生态平衡，丰俭由人。

(责编：罗知之、陈键)

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