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6大行活期存款挂牌利率下调至0.15%——

商业银行为何下调存款利率？

本报记者 廖睿灵
2024年08月01日09:13 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　国内多家银行存款挂牌利率再迎下调。7月25日，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行、中国交通银行、中国邮政储蓄银行等6家银行宣布下调存款挂牌利率。此后，中信银行、兴业银行、浙商银行、渤海银行、恒丰银行、浦发银行、光大银行等多家银行发布公告，宣布自7月29日起下调人民币存款挂牌利率。

　　具体怎么调？根据各家银行发布的公告，中国工商银行、中国农业银行、中国银行、中国建设银行和中国交通银行5家银行活期存款挂牌利率由0.2%下调至0.15%，三个月、半年、一年整存整取存款挂牌利率均下调至1.05%、1.25%、1.35%；两年、三年、五年整存整取存款挂牌利率均下调至1.45%、1.75%、1.8%。此外，中国邮政储蓄银行半年及一年期整存整取挂牌利率调整后分别为1.26%和1.38%，其余期限利率水平与其他5家银行保持一致。

　　对于7月29日宣布下调人民币存款挂牌利率的10家银行，其下调幅度在5到20个基点之间。其中，浙商银行、渤海银行、恒丰银行五年期整存整取年利率由2.30%下调至2.10%，其余多家银行存款利率进入“1时代”。比如，兴业银行下调后活期存款年利率为0.15%，三个月、半年、一年期整存整取存款利率分别为1.1%、1.35%、1.55%；两年、三年、五年期定期存款利率分别为1.6%、1.8%、1.85%。

　　对于存款利率下调，储户们看法各异。

　　家住北京的王颖告诉记者，自己每个月会把工资的一部分存入银行，属于定期存款。“把这些钱存银行主要是为了避免自己‘月光’，有固定储蓄以备不时之需，所以存款利率变动对我影响不大，我还是会维持储蓄习惯。”她说。

　　也有部分储户关注到活期和定期存款利率变动，考虑寻求其他理财方式。“以前定期存款利率相对稳定，但现在也时有变动，我在考虑了解其他适合的理财产品，寻找其他投资手段。”贵阳市民陈一杰说。

　　如何理解银行下调存款利率？中国民生银行首席经济学家温彬分析，此次多家银行再度下调存款利率有几重原因。一方面是跟随LPR和市场利率下调，来推进存款利率市场化。自2022年4月以来，在市场化调整机制下，存款利率主要参考以10年期国债收益率为代表的债券市场利率和1年期贷款市场报价利率（LPR）为代表的贷款利率进行调整。此后，存款利率跟随LPR和市场利率下行，进行了多轮调降。今年7月以来，受稳增长等因素推动，降息窗口进一步打开。在此背景下，工农中建等银行牵头下调存款利率，正是基于前期1年期LPR下调以及国债收益率等市场利率走势而自主决定的，是存款利率更趋市场化的体现。

　　另一方面，多家银行下调存款利率，有助于稳定银行负债成本，提升金融服务实体经济的可持续性。

　　根据国家金融监督管理总局发布的数据，今年一季度，银行净息差为1.54%，收窄至历史最低水平。4月份，监管部门对于违规手工补息情况进行了整改，有效减少了利息支出。多家全国性银行6月份的存款付息率尤其是对公存款付息率较4月份有了明显下降，净息差有所回升。

　　“二季度以来，虽然银行负债端成本有所改善，但存款定期化、长期化趋势仍在延续，而存款利率下调的效果需要随存款重定价来逐步显现，负债成本降幅仍将小于资产收益降幅。”温彬说，“因此，本次多家银行下调存款利率，且中长期存款利率降幅较大，有利于进一步减少利息支出、缓解存款长期化趋势，以此稳定银行负债成本。这有利于改善银行的盈利能力，进而促进金融更好服务实体经济。”

　　业内人士认为，面对存贷两端压力，银行可以通过存款结构优化、精细化定价管理等手段，继续服务好实体经济。同时，银行应向储户加强金融知识解释引导，根据客户对于储蓄风险的不同需求，针对性提供差异化理财选择，保障储户权益。

(责编：罗知之、陈键)
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