人民网北京8月1日电 （记者李栋）秋粮产量占全年粮食总产量的四分之三，是全年粮食生产的大头。当前，正值“七下八上”汛期关键时期，做好农业生产防灾减灾工作对全年粮食安全意义重大。7月31日，财政部会同农业农村部下达农业生产防灾救灾资金防灾救灾20.37亿元，支持实施秋粮作物“一喷多促”，助力全年粮食丰收。

今年我国气候年景偏差，强降雨过程多、历时长，江河洪水发生早、发展快，一些地方反复遭受强降雨冲击，防汛抗洪形势严峻复杂。部分地区强降雨反复发生，对农业农村生产生活造成不利影响。

尤其进入汛期，我国多地频现极端强降雨。中央气象台预报，7月31日14时至8月1日14时，黑龙江中东部、吉林中部、辽宁中北部、内蒙古东部、云南南部、广西南部等地部分地区有大到暴雨。其中，黑龙江南部、吉林北部、广西南部等地部分地区有大暴雨(100—180毫米)。上述部分地区伴有短时强降水(最大小时降雨量20—50毫米，局地可超过80毫米)，局地有雷暴大风等强对流天气。

结合近期强降雨影响，财政部下达中央财政农业生产防灾救灾资金，助力全年粮食丰收。支持河北、山西、内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江、江苏、安徽、江西、山东、河南、湖北、湖南、陕西、甘肃等地实施秋粮作物“一喷多促”。其中，下达内蒙古、辽宁、吉林、黑龙江等4省（区）8.76亿元，占总规模的43%。

据了解，中央财政重点对玉米、大豆、中稻等主要秋粮作物喷施植物生长调节剂、叶面肥、抗逆剂、杀菌杀虫剂等给予补助，支持农民合作社、服务专业户、农业服务类企业、农村集体经济组织、供销合作社等符合条件的农业社会化服务组织，采取“统防统治”方式推进喷施作业，为稳定秋粮生产、全年粮食丰收提供有力保障。财政部要求有关地方加强资金使用管理，做好喷施作业结果公开公示，主动接受社会监督。

“降雨多的地方，特别是地势低洼、有积水的地方要及时排水降渍，为天晴后作业创造条件、争取时间。天气晴好后，要加强农机调度，把损失降到最低限度，夯实秋粮丰收基础。”农业专家建议。

(责编：郭思邈、吕骞)

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