人民网记者 李栋

产业振兴是乡村全面振兴的重中之重。中央农村工作会议指出，“精准务实培育乡村产业”。近年来，各地立足自身优势，将资源优势转化为产业优势，延长农业产业链条，助推特色农业向“绿”向“强”。

仲夏时节，绿意盎然、万物生长，在山西大同左云县的田间地头，阵阵花香扑鼻而来，一垄垄长势良好的马铃薯正值盛花期，放眼望去，田间地头孕育着丰收希望。

“马铃薯生长周期120天，现在正值挂果时期，田管要跟上。”种植户刘宝山手里搓起一把新翻的泥土，黝黑的脸上满是笑意，“今年马铃薯长势不错，新技术的推广，让近几年的亩产量不赖。”

“亩产量连年逐高是新技术、新品种综合施策的结果。”左云县高级农艺师冯建权接过话茬，“本地区土壤磷肥含量高，为马铃薯的种植提供了得天独厚的自然条件，产量和品质得到了保障，种植户们的收益也有了底气。”

左云县农业农村部门负责人陈彬介绍，近年来，坚持把发展马铃薯产业作为群众增收的主要抓手，积极引进农业种植大户，采取“村集体+种植大户+农户”的发展模式，种植马铃薯，持续做好马铃薯这篇“薯文章”，让更多村民在“家门口”务工增收，助力乡村振兴。

乡村兴，产业旺，农民富。如何精准务实培育乡村产业？农业农村部乡村产业发展司一级巡视员吴晓玲介绍，一方面是生产上适度规模，加强产业发展监测，引导经营主体合理确定生产规模，尽可能顺应市场、按需生产。另一方面是组织上适度竞争，发挥好行业协会等作用，引导经营主体细分专业市场、规范发展。

“下一步，将坚决扛牢粮食安全责任，全面落实‘藏粮于地、藏粮于技’战略，按照‘增面积、增产量、增效益’的发展思路，因地制宜，科学谋划，充分利用高标准农田优势，形成‘连村成片、跨村成带、集群成链’的产业新格局，使马铃薯种植成为群众增收致富的特色产业，为乡村振兴增添新‘薯’光。”陈彬说。

(责编：郭思邈、吕骞)

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