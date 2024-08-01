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上半年重点项目完成投资额超1.2万亿元

全国能源投资保持较快增长

2024年08月01日09:16 | 来源：光明日报
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原标题：全国能源投资保持较快增长

本报北京7月31日电 记者张翼31日从国家能源局例行新闻发布会上获悉，据监测，今年上半年，全国能源重点项目完成投资额超过1.2万亿元，同比增长17.7%。这既充分反映能源行业高质量发展继续保持良好势头，也为经济社会高质量发展注入不竭动力。

国家能源局发展规划司副司长董万成介绍，总体上看，今年上半年能源投资建设呈现四个特点：

一是全国能源投资保持较快增长态势。今年上半年，随着“十四五”102项重大工程逐步落地，全国能源重点项目投资保持较快增长，能源新业态投资持续扩大，能源新兴产业投资对调整优化能源供给结构的促进作用进一步发挥。东部、中部、西部地区完成投资同比分别增长26.8%、20.8%、10.7%。

二是非化石能源发电投资增势良好。太阳能发电、陆上风电投资继续保持两位数增长，上半年完成投资额约4300亿元。分布式光伏保持快速发展，上半年投资同比增长76.2%，江苏、浙江、安徽、云南、广东新建项目投资加快释放。在建核电项目投资平稳释放，新开工项目逐步形成有效投资。抽水蓄能投资增势加快，上半年投资增速较去年同期增加30.4个百分点。

三是能源安全保障投资持续扩大。电源、电网投资保持较快增长，一批支撑性调节性电源和电网重点项目全面开工建设，内蒙古、浙江、安徽、江西一批迎峰度夏电力保供重点电源项目陆续投运，东中部负荷中心地区一批今年迎峰度夏电力保供重点电网工程建成投产。大庆、胜利、长庆、西南等陆上主力油气田勘探开发投资稳步释放，海上大型油气田开发持续形成有效投资。

四是能源新业态投资加快释放。上半年能源新业态重点项目投资同比增长13.9%。新型储能投资保持较快增长，江苏、广东、广西、山西一批新建独立储能项目加快落地。充换电基础设施和氢能投资继续快速增长，江苏、广东、河南、江西、四川、贵州加大公共充电桩布局力度，内蒙古在建绿氢制备项目投资加快释放，河南一批加氢设施项目持续形成实物工作量。

(责编：罗知之、陈键)
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