孟 珂

原标题：以“三新”为引擎 推动经济转型升级

《中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定》提出，“健全因地制宜发展新质生产力体制机制”。这一决策深刻把握了时代脉搏，聚焦于以智能技术为核心的新一轮技术革命所带来的生产力飞跃。这一飞跃，正是通过“三新”经济——新产业、新业态、新模式的蓬勃发展来实现的，它们共同构成了推动中国经济转型升级的重要引擎。

国家统计局7月30日公布的数据显示，经核算，2023年，我国“三新”经济增加值为223528亿元，比2022年增长6.4%，相当于占GDP的比重为17.73%，比2022年提高0.37个百分点。这一数据不仅彰显了“三新”经济在中国经济中的日益重要地位，还可以看出其对于促进国民经济持续稳定恢复的关键作用。

“三新”经济的快速增长，如同一股强劲的“东风”为内需市场的拓展和产业升级注入了新活力。

一方面，在“三新”经济推动下，新型消费不断发展，线上消费占比持续提高，有效促进居民消费提质增效。

例如，当前以新能源汽车等为代表的升级类商品已经成为消费新增长点。据汽车流通协会统计，今年上半年，新能源汽车零售量411万辆，增长33.1%，渗透率达到41.8%。

以直播带货、即时零售等电商新模式为例，电商新模式的兴起极大地丰富了消费者的购物体验，提高了购物便捷性，从而有效激发了消费潜力。数据显示，今年上半年，实物商品网上零售额同比增长8.8%，占社会消费品零售总额的比重为25.3%，比一季度提高2.0个百分点。

另一方面，“三新”经济中的数字技术、人工智能等先进技术不断与传统产业深度融合，正引领着传统产业的转型升级之路。通过数字化、智能化改造，传统产业的生产效率、产品质量和市场竞争力得到了显著提升。此外，“三新”经济还催生了一批新兴产业，如新能源汽车、云计算、大数据、人工智能等，这些新兴产业不仅为经济增长提供新的动力源，还带动相关产业链的发展和完善，进一步推动经济结构的优化和升级。

为顺应我国高质量发展的大趋势，笔者建议，一是要做好深化放管服改革的“减法”，在合法合理的基础上，对新产业、新业态、新模式适当减少限制和约束，为更多新技术、新创意落地生根培育良好的生长土壤。二是要做好研发投入的“加法”。重点普及“三新”经济理念，加大培育科技创新型人才的力度。同时鼓励企业和高校科研机构整合国际创新资源，加紧突破推动“三新”经济发展的核心技术和关键原材料零部件。

(责编：罗知之、陈键)

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