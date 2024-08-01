刘 琪

原标题：稳增长政策加码信号明确 下半年进一步降准降息可期

7月30日，中共中央政治局召开会议，分析研究当前经济形势，部署下半年经济工作。会议指出，宏观政策要持续用力、更加给力。要加强逆周期调节，实施好积极的财政政策和稳健的货币政策，加快全面落实已确定的政策举措，及早储备并适时推出一批增量政策举措。

中航证券首席经济学家董忠云认为，这释放出了清晰明确的稳增长政策加码信号。

“去年底中央经济工作会议提出‘要强化宏观政策逆周期和跨周期调节’，此次单提‘加强逆周期调节’，意味着政策将会以熨平短期波动为目标加大实施力度。”民生银行首席经济学家温彬对《证券日报》记者表示。

具体到货币政策来看，依旧延续“稳健”的主基调。此次会议提出，“要综合运用多种货币政策工具，加大金融对实体经济的支持力度，促进社会综合融资成本稳中有降。要保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”。

与4月份召开的中共中央政治局会议相比，此次会议在货币政策方面的措辞有所调整，并新增关于人民币汇率的表述。4月份的中共中央政治局会议提出，“要灵活运用利率和存款准备金率等政策工具，加大对实体经济支持力度，降低社会综合融资成本”。

根据此次中共中央政治局会议的提法，分析人士认为，下半年进一步降准降息可期。

“从货币政策的角度来看，促进社会融资成本稳中有降和稳定人民币汇率依然是央行的主要目标。”中信证券首席经济学家明明对《证券日报》记者表示，未来不排除降准、结构性工具等其他货币政策工具发力的可能。

近期，央行先后下调7天期逆回购、LPR（贷款市场报价利率）、SLF（常备借贷便利）、MLF（中期借贷便利）利率。MLF的政策利率色彩逐步淡化，7天期逆回购利率作为基准政策利率的地位更加凸显，货币政策调控框架也进一步明晰。

浙商证券首席经济学家李超认为，后续货币政策仍将重点关注实体融资成本，尤其是实际利率的下行，预计未来仍有降准操作，三季度降准概率较大。一方面是匹配资金缺口、稳定资金面，8月份起，MLF到期量增多，若MLF操作后移至每月25日，则月中流动性压力加大，而且银行同业存单备案额度内的发行空间目前已受限，政府债券发行节奏变化等都会扰动资金面；另一方面，降准为银行降低资金成本有利于继续向实体传导。

“此外，美联储9月份大概率降息，我国存在继续降低政策利率的可能性。”李超说。

东方金诚首席宏观分析师王青对《证券日报》记者表示，接下来为支持政府债券大规模发行，三季度降准也有空间。在二季度金融“挤水分”取得明显效果后，三季度央行可能借势降息，促进信贷投放加快，这也是金融支持实体经济的一个重要发力点。综合考虑未来一段时间的经济和物价走势，也不排除四季度政策利率再度下调的可能。

结构性货币政策工具也有望进一步发力。央行数据显示，截至6月末，结构性货币政策工具余额为70318亿元。

广开首席产业研究院认为，坚持“聚焦重点、合理适度、有进有退”的原则，在保持再贷款、再贴现政策的稳定性的同时，对部分到期专项再贷款工具可能追加新额度，鉴于碳减排支持工具、普惠小微贷款支持工具、普惠养老专项再贷款将于今年底全部到期，不排除下半年对于相关专项再贷款工具进一步追加新额度，以利于配合做好绿色金融、普惠金融、养老金融等工作。同时，推动新设的科技创新和技术改造再贷款、保障性住房再贷款等落地生效，加快推动专项资金与项目对接。

(责编：罗知之、陈键)

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