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以服务消费为抓手 为扩大内需添动能

刘 萌
2024年08月01日09:18 | 来源：证券日报
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原标题：以服务消费为抓手 为扩大内需添动能

中共中央政治局7月30日召开会议提出，要以提振消费为重点扩大国内需求，经济政策的着力点要更多转向惠民生、促消费，要多渠道增加居民收入，增强中低收入群体的消费能力和意愿，把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手，支持文旅、养老、育幼、家政等消费。

星图金融研究院高级研究员付一夫在接受《证券日报》记者采访时表示，在近期经济复苏的进程中，生产端恢复进度明显快于需求端，主要原因在于居民消费偏弱。扩大内需作为国内大循环的重要组成部分，势在必行。

在付一夫看来，会议特别强调“把服务消费作为消费扩容升级的重要抓手”，原因在于，近两年服务类消费表现亮眼，成为支撑消费市场复苏的重要力量，同时也能反映出居民在服务类消费方面热情较高。

据国家统计局数据显示，今年上半年，服务零售额同比增长7.5%，增速比同期商品零售额增速快4.3个百分点，其中，餐饮收入同比增长7.9%。文旅方面，日前公布的国内旅游数据情况显示，今年上半年国内游客出游总花费2.73万亿元，同比增长19.0%。

中国信息协会常务理事、国研新经济研究院创始院长朱克力对《证券日报》记者表示，首先，随着居民收入水平提高和生活质量改善，人们对服务型消费需求日益增长；其次，服务消费具有个性化、体验性强等特点，能够满足消费者日益多样化需求；最后，服务消费增长空间巨大，且与传统商品消费相比，服务消费更能体现生活品质提升。因此，将服务消费作为消费扩容升级的重要抓手，不仅有助于扩大内需，还能推动经济结构优化升级。

2023年，我国服务消费在总体消费中的比重达到45.2%。在受访专家看来，我国服务消费市场空间和增长潜力还很大。

付一夫表示，眼下仍有部分服务类消费领域（如养老、医疗、育幼等）供给相对不足，且服务质量有待进一步提升，这些恰好是居民消费需求最具增长潜力的细分领域，针对这些领域进行供给优化与服务提质，不仅能够有效迎合居民潜在的消费需求，还可以改善居民生活水平。

朱克力认为，文旅、养老、育幼、家政等领域服务消费市场空间和增长潜力巨大。比如，随着人口老龄化趋势加剧，养老服务需求将持续增长；如今人们越来越注重工作与生活的平衡，对家政服务需求也将不断增加；而作为绿色产业的重要组成部分，文旅产业发展空间广阔，可不断满足人们对精神文化生活的追求。

谈及未来拓展服务消费着力点，付一夫表示，首先，要大力推动服务消费的扩容提质，丰富和完善各领域的消费供给，充分满足消费者的一系列服务消费需求，在此过程中，针对特定服务消费领域（如餐饮、旅游等）发放消费券和举行各种促销活动等方式仍是提振消费的有效办法；第二，进一步创新线上线下消费场景，通过充分考虑消费者在不同消费情景下的消费诉求，继而整合消费主题、消费环境、消费氛围等多个要素，激发消费意愿；第三，要着力优化消费环境，致力于营造一个公平公正的市场交易秩序，健全消费者权益保护机制。

朱克力建议，一方面要深化供给侧结构性改革，创新服务模式，包括发展即时零售等数字生活服务消费新业态，提供多样化、个性化的服务产品；另一方面应完善基础设施建设和服务网络，提高服务可及性和便利性，同时优化消费环境，加强消费者权益保护，提高消费者信心。在此过程中，要加大政策支持力度，通过财税等措施引导社会资本投入服务消费领域，推动服务消费市场发展。

(责编：罗知之、陈键)
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