肖 伟

原标题：“双抢”时节农机更新正当时 上市公司在行动

湖南、湖北、江西、广东、四川、重庆、广西等地陆续进入早稻成熟期，在抢收早稻、抢种晚稻的时刻，“双抢”不仅是一场与时间的赛跑，更是对农机设备的一场考验。连日来，多地正在开展“双抢”作业，田间地头成为国产农机展示实力的“第一展台”。

7月31日，中联重科旗下子公司中联农机工作人员向记者介绍：“今年‘双抢’时节正逢中非经贸合作和企业社会责任论坛在长沙召开。前来学习、考察、交流的非洲客商们主动提出到田间地头参观农机操作，对我国先进农机有浓厚兴趣。尤其是已经尝到高产杂交水稻‘甜头’的部分国家企业代表，对引入我国先进农机的积极性更高。”

他进一步介绍：“先进农机更新有三方面特点，一是朝更大方向发展，更大马力、更大喂入量的农机提高了农业生产效率，增加了连续作业时间，减轻了农户劳动压力；二是朝新能源方向发展，电动拖拉机、电动收割机、电动喷雾机、电动农业机器人得到更多客户重视，市场逐步认可其降低排放、提高效率、改善土壤以及降低燃料和维护成本等优势；三是朝智能化方向发展，多机联合作业、无人机巡航、远程操作系统、田间智慧管理等应用案例有明显增长。”

政策春风也为农机更新工作增添了新动力。

7月24日，国家发展改革委、财政部印发《关于加力支持大规模设备更新和消费品以旧换新的若干措施》，提出聚焦保障粮食和重要农产品稳定安全供给，提高农民和农业生产经营组织报废更新老旧农机积极性，并提高农业机械报废更新补贴标准，对拖拉机、联合收割机、播种机、采棉机的报废和更新补贴额度均有明显提升。

多家农机企业积极响应政策号召。7月25日，威马农机回复投资者时表示，公司的部分产品符合农机购置补贴机具范围，农户通过农机购置补贴系统进行办理，购置补贴金额最终由农户取得。

7月29日，吉峰科技表示，正在全国范围内考察上游涉及高端特色农机、核心零部件以及高端农具的智能制造项目，为下一步产业链整合储备项目资源。7月30日，一拖股份在官方微信公众号中表示，旗下各条生产线火力全开，全体员工全力冲刺先进农机交付任务。

湖南大学经济与贸易学院副院长曹二保向记者表示：“就我们调研走访的情况来看，农机更新不仅提升了作业效率，还提升了农业生产的组织化水平。在组织化生产模式下，以农业合作社、大型农场、大型农业企业为代表的农业组织有充足实力，能牵头淘汰落后农机，购买先进农机，申请国家补贴，科学合理安排农户生产。”

(责编：罗知之、陈键)

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