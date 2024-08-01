原标题：中国研制的首批SKA中频天线结构发运

科技日报北京7月31日电 （记者付毅飞）31日，我国向国际组织平方公里阵列天文台（SKAO）实物贡献的首批平方公里阵列射电望远镜（SKA）中频天线结构在河北石家庄完成出厂验收，启程运往位于南非的SKA中频天线台址。这标志着中国在参与建设SKA的道路上又迈出了坚实一步。

SKA始于上世纪九十年代初，是人类有史以来在建的最大综合孔径射电望远镜，是多国合作、共同出资的国际大科学工程。组成阵列的射电望远镜总接收面积达一平方公里，相当于140个足球场大。SKA中频天线结构任务由中方团队牵头，这是我国在SKA项目中承担的首个、也是SKAO目前最大的单笔实物贡献任务。

作为中频天线结构任务的一级承包方，中国电科网络通信研究院负责64台SKA中频天线结构的设计、制造、运输、集成和调试等任务。这批SKA中频天线结构运抵南非卡鲁地区后，将在SKA中频天线台址进行现场组装测试。

(责编：罗知之、陈键)

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