刘园园

原标题：我国风电光伏发电装机规模超过煤电

“截至2024年6月底，全国可再生能源发电装机达到16.53亿千瓦，同比增长25%，约占我国发电总装机的53.8%。”7月31日，国家能源局举行新闻发布会，发布上半年能源形势和可再生能源并网运行情况，国家能源局新能源和可再生能源司副司长潘慧敏在发布会上表示，我国可再生能源装机规模不断实现新突破。

据介绍，截至2024年6月底，我国水电装机4.27亿千瓦，风电装机4.67亿千瓦，太阳能发电装机7.14亿千瓦，生物质发电装机4530万千瓦。风电光伏发电合计装机（11.8亿千瓦）已超过煤电装机（11.7亿千瓦）。

可再生能源发电新增装机占比88%

“2024年上半年，全国可再生能源发电新增装机1.34亿千瓦，同比增长24%，占全国新增电力装机的88%。”潘慧敏介绍，其中，水电新增499万千瓦，风电新增2584万千瓦，太阳能发电新增1.02亿千瓦，生物质发电新增116万千瓦。

潘慧敏谈道，可再生能源发电量稳步迈上新台阶。2024年上半年，全国可再生能源发电量达1.56万亿千瓦时，同比增长22%，约占全部发电量的35.1%。其中，风电太阳能发电量合计达9007亿千瓦时，约占全部发电量的20%，同比增长23.5%，超过了同期第三产业用电量（8525亿千瓦时）和城乡居民生活用电量（6757亿千瓦时）。

分领域来看，2024年上半年，全国规模以上水电发电量5526亿千瓦时，全国水电平均利用小时数为1477小时；全国风电发电量5088亿千瓦时，同比增长10%，全国风电平均利用率96.1%；全国光伏发电量3914亿千瓦时，同比增长47%，全国光伏发电利用率97%。

新型储能调节作用不断增强

“2024年以来，新型储能调度运用水平持续提高，新型储能调节作用不断增强。”国家能源局能源节约和科技装备司副司长边广琦在发布会上介绍，截至2024年上半年，全国已建成投运新型储能项目累计装机规模达4444万千瓦/9906万千瓦时，较2023年底增长超过40%。

“从技术路线看，多个压缩空气储能、液流电池储能、钠离子电池储能项目投产，构网型储能探索运用，推动技术多元化发展。”边广琦说，截至2024年上半年，已投运锂离子电池储能占比97.0%，压缩空气储能占比1.1%，铅炭（酸）电池储能占比0.8%，液流电池储能占比0.4%，其他技术路线占比0.7%。

边广琦分析，从地区分布看，西北、华北地区已投运新型储能装机占全国超过50%。其中，西北地区占比27.3%，华北地区占比27.2%。从应用场景看，独立储能、共享储能装机占比45.3%，新能源配建储能装机占比42.8%，其他应用场景占比11.9%。

“下一步，国家能源局将加强规划引领，强化试点示范，优化调度运用，健全标准体系，完善市场机制，持续推动新型储能行业高质量发展。”边广琦表示。

（科技日报北京7月31日电）

(责编：罗知之、陈键)

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