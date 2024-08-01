原标题：地球上复杂生命或于21亿年前出现

科技日报北京7月31日电 （记者刘霞）到目前为止，科学家普遍认为，动物最早于6.35亿年前出现在地球上。但由英国科学家领导的一个国际科研团队，在中非大西洋沿岸加蓬附近的法兰西维利安盆地，发现了约21亿年前可能存在更早生态系统的证据。这一发现意味着，地球上复杂生命出现时间或许比之前认为的早约15亿年。相关论文发表于最新一期《前寒武纪研究》杂志。

最新论文主要作者、英国卡迪夫大学地球与环境科学学院的欧内斯特·启-弗鲁博士指出，海洋中磷和海水中氧浓度的增加与约6.35亿年前的一次生物进化事件有关。在最新研究中，他们对法兰西维利安盆地约21亿年前的海洋沉积岩开展了地球化学分析，发现了地球上复杂生命进化的第一批环境证据。此前，对于此处的化石体是否为大型生物化石体，科学家一直未能达成广泛共识。

研究团队认为，刚果和圣佛朗西斯科克拉通（前寒武纪形成的稳定陆块）的碰撞及合并成一处，产生了独特且丰富的水下火山活动。这些活动限制甚至切断了这部分水域与全球海洋的联系，在此形成了一个营养丰富的浅内海，为复杂生物进化创造了一个营养丰富的“实验室”。

在这一局部环境中，蓝藻的光合作用在很长一段时间内都很活跃，导致当地海水被氧化，产生大量食物资源。这些光合作用和食物资源提供了足够的能量，促使动物体型增大，并出现了在原始简单动物样生命上观察到的更复杂行为。然而，这一水域的孤立性，以及周围恶劣的环境，可能阻碍了在此诞生的复杂生命形式扩散到全球。

弗鲁指出，他们的观测结果表明，地球上复杂生命可能分两次进化。第一次是在21亿年前大气氧含量首次大幅上升之后；第二次是在此后约15亿年大气氧含量第二次上升之后。

尽管第一次产生的复杂生命未能在全球“遍地开花”，但第二次进化创造了人们今天在地球上看到的动物多样性。

(责编：罗知之、陈键)

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