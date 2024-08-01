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车厢温度由最高40℃降至26℃

移动储能电站让坐火车跨海不再闷热

2024年08月01日09:25 | 来源：科技日报
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原标题：移动储能电站让坐火车跨海不再闷热

◎本报记者 王祝华 通讯员 李必政

中国铁路广州局集团有限公司近日发布消息称，首批移动储能电站已经在粤海铁路投入使用。这款移动储能电站相当于一个“超级充电宝”，可以很好地解决列车在上下渡轮停电作业时车厢内温度过高的问题，让夏天乘坐火车跨越琼州海峡的旅客可以清凉过海，不再闷热。

多种降温手段无法长期使用

中国铁路广州局集团有限公司相关工作人员介绍，粤海铁路轮渡是我国第一条跨海铁路通道，跨越我国三大海峡之一的琼州海峡。粤海铁路轮渡于2003年1月7日开通营运，海上航线距离约12.5海里（相当于22.5公里），航行时间约60分钟。现有4艘万吨级渡轮，较大的两艘总吨位达2.3万吨。轮渡下层甲板载运火车，中层甲板载运汽车，上层舱室载运旅客。

粤海铁路轮渡每年承担约3600趟次旅客列车、1900趟次货物列车的运送任务。随着海南自由贸易港建设推进，进出岛的铁路客流量逐年增加，跨海交通的重要性越发凸显。

中国铁路广州局集团有限公司机务部高级工程师吴杰伟说，粤海铁路上行驶的火车长约440米，受限于渡轮甲板长度，不能把整列火车直接装船。船舶停稳后，抵达南港待渡场的火车经过多次拆分被分解为4段，依次推放至轮渡下层甲板。火车上船后，船上的工作人员采用过渡车钩、铁鞋、绑扎铁链、垂直螺杆支撑器等4种绑扎固定方式，将列车固定在船上。

在此过程中，跨海列车车厢有半个多小时无法通电，空调无法工作，夏季车厢内十分闷热，温度最高可以达到40摄氏度。

“以前夏天乘坐这趟跨海列车，犹如蒸桑拿。”一位旅客告诉科技日报记者。

中国铁路广州局集团有限公司相关负责人介绍，铁路部门曾尝试用多种方法改善旅客的乘车体验。比如，在车厢内放置巨型冰块、给调车机加挂发电车等，但这些方法皆因操作难度太大而未能长期使用。

“超级充电宝”不会造成电磁干扰

移动储能电站设计容量645千瓦时，输出功率达400千瓦，可以让跨海列车在没有传统电源供电的情况下，仍然能够维持列车空调运行，让车厢温度由过去最高40摄氏度降至26摄氏度，大大提高旅客乘坐列车过海的舒适度。

“现在有空调了，感觉完全不一样，很凉快。”乘坐跨海列车的旅客王先生指着显示26摄氏度的温度计对科技日报记者说。中国铁路广州局集团有限公司相关负责人介绍，首批投入使用的移动储能电站共有6台，分别放在琼州海峡两岸的铁路南北港。使用初期先满足出岛过海列车以及白天进岛列车编组作业供电，后续将进一步推广至更多进出岛列车。

“超级充电宝”的安全性如何？

中国铁路广州局集团有限公司相关负责人介绍，“超级充电宝”使用的电池具备较高的安全性，出现电池过热、短路或其他故障的概率较低。“超级充电宝”在充电时，特别是在快速充电时，工作人员可以实时控制电池的温度和电压。除此之外，研发团队为“超级充电宝”专门设计了防火措施和灭火系统，可以随时应对突发火灾。

有网友提出，“超级充电宝”在运行时，是否会对乘客使用的电子设备和列车的通信系统造成电磁干扰？

中国铁路广州局集团有限公司相关负责人介绍，“超级充电宝”不会对乘客使用的电子设备和列车的通信系统产生干扰。“超级充电宝”与跨海列车之间存在一定距离，而且技术人员会对移动储能电站进行物理隔离，尽可能屏蔽其对外界的干扰。

(责编：罗知之、陈键)
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