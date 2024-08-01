人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

华为智能组串式构网型储能系统成功通过技术鉴定

2024年08月01日09:54 | 来源：新华网
小字号

原标题：华为智能组串式构网型储能系统成功通过技术鉴定

近日，“适用于高比例新能源多场景的智能组串式构网型储能系统关键技术及应用”技术鉴定会在北京召开。由中国电机工程学会组织的鉴定委员会经过资料审查、项目汇报、质询答疑和评价鉴定，一致认为该项目整体处于国际领先水平。

本次鉴定由华为数字能源、国网西北分部、国网西南分部、国网青海电力公司、国网新疆电力公司、国网西藏电力公司、华润电力、中国绿发投资集团青海分公司、西藏开发投资集团、国家能源集团青海电力等单位联合申请。

据了解，智能组串式构网型储能系统关键技术成果目前已在新疆哈密、青海格尔木、西藏阿里和沙特红海新城等项目中实现应用，完成了构网型储能系统设备级、单站级、多场站级以及包含35kV、110kV人工短路在内的全面功能和性能测试，实测性能满足工程要求。

根据现场测试与运行结果显示，智能组串式构网型储能系统有助于提升高比例新能源并网与消纳，适用于强电网、弱电网和离网等多种应用场景。并网场景下，在主动支撑电压稳定、频率稳定、功角稳定等方面具备与等容量同步发电机（含同步调相机）相当的能力；离网场景下，实现了吉瓦时级100%光储微电网商业化可靠运行。以上实测性能均达到或超过行业现有水平。

在鉴定会上，中国电机工程学会理事长、中国工程院院士舒印彪表示，华为数字能源研发的智能组串式构网型储能系统，运用独特的架构，通过多场景应用和权威机构的大量测试，验证了构网型储能对电力系统的支撑保障能力，为构网型技术发展做出了重要的、具有独创性的贡献。他认为，新型电力系统建设过程中，技术、装备和标准要一体化发展。华为智能组串式构网型储能系统的系列测试，是制定构网型储能标准的重要参考，中国电机工程学会和中国电科院等单位要以此为契机，联合华为数字能源等企业，抓紧研究推进标准进程，并通过大量工程实践，检验和完善构网型储能技术、装备和标准。

华为董事、华为数字能源总裁侯金龙表示，构网型储能技术是适应新能源高比例发展的关键技术，具有广阔的应用空间。华为将持续加大在构网能力、储能安全、数字化及AI等核心技术上的研发投入，联合电网公司、发电企业等产业合作伙伴不断创新，共同把智能组串式构网型储能产品打造成构建新型电力系统的关键装备，一起推进国内国际的构网技术标准化进程。

未来，华为智能组串式构网型储能系统将广泛应用于高比例新能源并网与消纳、弱电网、微电网等各种场景，助力全球新能源产业高质量发展，引领储能产业进入构网型储能新时代。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：年增1.6万亿，中国外贸“蛋糕”何以越做越大？
　　1.6万亿元，是什么概念？ 这个数字相当于一个中等规模国家的年进出口总额。 党的十八大以来，我国外贸年均增长1.6万亿元，实现了跨越式发展。…
推动经济发展提质增量 财政政策供给持续优化
　　7月31日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，介绍财政支持推动高质量发展有关情况。财政部副部长王东伟在发布会上表示，近年来，财政部聚焦推动高质量发展这一首要任务，持续优化财政政策供给，加强战略任务资金保障，强化财税制度支撑，深化国际财金合作，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部