原标题：华为智能组串式构网型储能系统成功通过技术鉴定

近日，“适用于高比例新能源多场景的智能组串式构网型储能系统关键技术及应用”技术鉴定会在北京召开。由中国电机工程学会组织的鉴定委员会经过资料审查、项目汇报、质询答疑和评价鉴定，一致认为该项目整体处于国际领先水平。

本次鉴定由华为数字能源、国网西北分部、国网西南分部、国网青海电力公司、国网新疆电力公司、国网西藏电力公司、华润电力、中国绿发投资集团青海分公司、西藏开发投资集团、国家能源集团青海电力等单位联合申请。

据了解，智能组串式构网型储能系统关键技术成果目前已在新疆哈密、青海格尔木、西藏阿里和沙特红海新城等项目中实现应用，完成了构网型储能系统设备级、单站级、多场站级以及包含35kV、110kV人工短路在内的全面功能和性能测试，实测性能满足工程要求。

根据现场测试与运行结果显示，智能组串式构网型储能系统有助于提升高比例新能源并网与消纳，适用于强电网、弱电网和离网等多种应用场景。并网场景下，在主动支撑电压稳定、频率稳定、功角稳定等方面具备与等容量同步发电机（含同步调相机）相当的能力；离网场景下，实现了吉瓦时级100%光储微电网商业化可靠运行。以上实测性能均达到或超过行业现有水平。

在鉴定会上，中国电机工程学会理事长、中国工程院院士舒印彪表示，华为数字能源研发的智能组串式构网型储能系统，运用独特的架构，通过多场景应用和权威机构的大量测试，验证了构网型储能对电力系统的支撑保障能力，为构网型技术发展做出了重要的、具有独创性的贡献。他认为，新型电力系统建设过程中，技术、装备和标准要一体化发展。华为智能组串式构网型储能系统的系列测试，是制定构网型储能标准的重要参考，中国电机工程学会和中国电科院等单位要以此为契机，联合华为数字能源等企业，抓紧研究推进标准进程，并通过大量工程实践，检验和完善构网型储能技术、装备和标准。

华为董事、华为数字能源总裁侯金龙表示，构网型储能技术是适应新能源高比例发展的关键技术，具有广阔的应用空间。华为将持续加大在构网能力、储能安全、数字化及AI等核心技术上的研发投入，联合电网公司、发电企业等产业合作伙伴不断创新，共同把智能组串式构网型储能产品打造成构建新型电力系统的关键装备，一起推进国内国际的构网技术标准化进程。

未来，华为智能组串式构网型储能系统将广泛应用于高比例新能源并网与消纳、弱电网、微电网等各种场景，助力全球新能源产业高质量发展，引领储能产业进入构网型储能新时代。

(责编：董童、李源)

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