人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

让农民群众知道“防什么”“怎么防”

住房城乡建设部组织开展农房防灾常识宣传

2024年08月01日09:55 | 来源：人民网
小字号

人民网北京8月1日电 （记者王仁宏）据住房城乡建设部消息，近日，为做好农房气象灾害防范应对工作，住房城乡建设部组织行业专家梳理总结了暴雨洪涝灾害、台风、低温雨雪冰冻和冰雹等对农房安全影响较大的自然灾害作用特点和破坏表现，从灾前预防、灾中应对、灾后处置三个环节提出了农房气象灾害防范常识以及灾后农房修缮的技术要点，形成了《农房气象灾害防范小常识》，指导各地结合本地气候特点、灾害历史和农房建设实际，广泛开展农房防灾常识宣传，不断提高农民群众防灾意识及主体责任意识。

我国是世界上受气候变化影响最严重的国家之一，经常性发生的台风、暴雨等极端天气事件，给人民群众的生命和财产安全带来巨大损失。

当前正值“七下八上”防汛关键期，特别是承载能力相对较弱的北方地区，降雨量常常占到全年雨量的1/3左右，尤其需要做好防灾减灾救灾准备。面对暴雨侵袭，专家建议及时清理屋面杂草杂物、确保排水系统顺畅、维修屋面或临时遮挡，检查房屋周边临近的山体、护坡等，出现开裂、隆起和滑移迹象时及时上报。灾害发生时，可采取设置挡水措施等临时应对，若房屋出现自身结构或周边环境的安全隐患应及时撤离。

在我国东南沿海地区，台风和暴雨时常结伴而行。对于这一灾害，专家建议提前加固屋面、保护门窗，确保太阳能板等房屋附属构件可靠稳定，修剪房屋周边高杆树木。台风来临时，应尽量在安全坚固的房屋内远离门窗处躲避。

针对低温雨雪冰冻灾害，专家建议重点关注临时建筑、棚屋、轻质屋盖和大跨结构房屋的安全性，确保各构件的节点连接和受力情况可靠稳定，若存在薄弱环节应及时采取加强节点连接、增设受力构件等方式加固。集中降雪或冻雨过程中，及时清理屋面积雪和屋檐下的冰挂，远离危险房屋及大跨结构房屋、轻质屋盖棚屋等。

专家指出，暴雨、台风、低温雨雪冰冻等极端天气以及引发的洪水、滑坡、泥石流、冰雹等灾害造成农房损伤具有影响面广、受灾数量多、灾损形式多样等特点，对农房安全构成较大威胁。各地在做好房屋日常安全维护的基础上，根据灾害预警信息，科学做好防范应对，可有效降低灾害带来的损失，为农民群众生命和财产安全增添一份保障。

农房气象灾害防范小常识。来源：住房城乡建设部村镇建设司

农房气象灾害防范小常识。来源：住房城乡建设部村镇建设司

(责编：王仁宏、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
财经观察：年增1.6万亿，中国外贸“蛋糕”何以越做越大？
　　1.6万亿元，是什么概念？ 这个数字相当于一个中等规模国家的年进出口总额。 党的十八大以来，我国外贸年均增长1.6万亿元，实现了跨越式发展。…
推动经济发展提质增量 财政政策供给持续优化
　　7月31日，国新办举行“推动高质量发展”系列主题新闻发布会，介绍财政支持推动高质量发展有关情况。财政部副部长王东伟在发布会上表示，近年来，财政部聚焦推动高质量发展这一首要任务，持续优化财政政策供给，加强战略任务资金保障，强化财税制度支撑，深化国际财金合作，推动经济实现质的有效提升和量的合理增长。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部