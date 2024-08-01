人民网北京8月1日电 （记者王仁宏）据住房城乡建设部消息，近日，为做好农房气象灾害防范应对工作，住房城乡建设部组织行业专家梳理总结了暴雨洪涝灾害、台风、低温雨雪冰冻和冰雹等对农房安全影响较大的自然灾害作用特点和破坏表现，从灾前预防、灾中应对、灾后处置三个环节提出了农房气象灾害防范常识以及灾后农房修缮的技术要点，形成了《农房气象灾害防范小常识》，指导各地结合本地气候特点、灾害历史和农房建设实际，广泛开展农房防灾常识宣传，不断提高农民群众防灾意识及主体责任意识。

我国是世界上受气候变化影响最严重的国家之一，经常性发生的台风、暴雨等极端天气事件，给人民群众的生命和财产安全带来巨大损失。

当前正值“七下八上”防汛关键期，特别是承载能力相对较弱的北方地区，降雨量常常占到全年雨量的1/3左右，尤其需要做好防灾减灾救灾准备。面对暴雨侵袭，专家建议及时清理屋面杂草杂物、确保排水系统顺畅、维修屋面或临时遮挡，检查房屋周边临近的山体、护坡等，出现开裂、隆起和滑移迹象时及时上报。灾害发生时，可采取设置挡水措施等临时应对，若房屋出现自身结构或周边环境的安全隐患应及时撤离。

在我国东南沿海地区，台风和暴雨时常结伴而行。对于这一灾害，专家建议提前加固屋面、保护门窗，确保太阳能板等房屋附属构件可靠稳定，修剪房屋周边高杆树木。台风来临时，应尽量在安全坚固的房屋内远离门窗处躲避。

针对低温雨雪冰冻灾害，专家建议重点关注临时建筑、棚屋、轻质屋盖和大跨结构房屋的安全性，确保各构件的节点连接和受力情况可靠稳定，若存在薄弱环节应及时采取加强节点连接、增设受力构件等方式加固。集中降雪或冻雨过程中，及时清理屋面积雪和屋檐下的冰挂，远离危险房屋及大跨结构房屋、轻质屋盖棚屋等。

专家指出，暴雨、台风、低温雨雪冰冻等极端天气以及引发的洪水、滑坡、泥石流、冰雹等灾害造成农房损伤具有影响面广、受灾数量多、灾损形式多样等特点，对农房安全构成较大威胁。各地在做好房屋日常安全维护的基础上，根据灾害预警信息，科学做好防范应对，可有效降低灾害带来的损失，为农民群众生命和财产安全增添一份保障。

农房气象灾害防范小常识。来源：住房城乡建设部村镇建设司

(责编：王仁宏、吕骞)

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