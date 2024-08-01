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我国东海部分开渔 江浙沪各地近万艘渔船出海捕捞

2024年08月01日13:52 | 来源：人民网
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渔船集中出港。交通运输部海事局供图

渔船集中出港。交通运输部海事局供图

人民网北京8月1日电 （记者乔雪峰）8月1日，交通运输部在浙江舟山举办“商渔共治 护渔行动”启动仪式。交通运输部海事局相关负责人表示，此次行动旨在全力防范化解8月至9月期间渔船集中出海等季节性重大风险，全力维护人民群众生命财产安全，保障海洋经济高质量发展。

据该负责人介绍，本次行动自8月1日开始至9月16日结束。期间，交通运输部海事局将分类分批开展“护渔行动”,聚焦进出港航路、船舶定线区、公共航路和风电作业区等重点水域，综合实施海空立体巡航、交通管制、商渔船舶点验、播发渔船集中进出港预警等措施，全力防范商渔船碰撞，整治各类违法违规行为，进一步提高船员安全生产主体责任意识，普及商渔船防碰撞知识，保障我国沿海水上交通安全形势持续稳定。

海事巡逻艇护航渔船安全出港。交通运输部海事局供图

海事巡逻艇护航渔船安全出港。交通运输部海事局供图

记者从交通运输部海事局获悉，近年来我国海洋生产总值稳步提升，港口规模稳居世界第一，海上船舶交通流量逐年增加，8月1日后，全国沿海超12万艘渔业船舶将分4批集中出海捕捞作业，沿海通航密度骤增，商渔船碰撞风险增加，此次“商渔共治 护渔行动”将有效防范化解商渔船碰撞风险，维护海上通航安全形势持续稳定。

海事巡逻艇护航渔船安全出港。交通运输部海事局供图

海事巡逻艇护航渔船安全出港。交通运输部海事局供图

启动仪式当天正值东海部分开渔，桁杆拖虾、笼壶类、刺网和灯光围（敷）网等四种专项特许捕捞渔船结束休渔，江浙沪各地集中出港渔船近万艘，上海、江苏、浙江、福建四地海事部门68艘海巡船艇、1架海事空巡飞机、17架无人机和450余名海事执法人员等执法力量，在渔船集中出港水域开展海空联合编队护航，通过交通管制、商渔船舶点验、安全预警提醒等措施，全力护航东海开渔“第一网”。

(责编：郭思邈、吕骞)
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