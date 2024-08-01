人民网北京8月1日电 （记者许维娜）7月是毕业季，也是求职季。据统计，2024年全国普通高校毕业生达到1179万人，比去年增加21万人。

最新数据凸显了稳就业保就业工作的重要性和紧迫性。当前，高校毕业生就业工作有哪些变化？如何进一步促进高校毕业生更加充分更高质量就业？

有专家表示，近年来，越来越多的高校开始将“走出去”与“请进来”的策略相结合，主动贴近市场，对接实际需求，实现了就业渠道和岗位的双拓展。与此同时，不少企业也通过校企合作、访企拓岗、企业进校园等一系列创新举措，积极为人才提供服务，助力高校毕业生走稳就业路。

以北京链家为例，该企业近期与黑龙江工商学院、佳木斯大学、绥化学院、吉林工商学院等多所院校持续深化交流合作，共同探索了多元化的校企合作模式及人才培养新路径。

“公司丰富的实践经验与学校的理论基础相结合，使得毕业生能够尽快掌握工作岗位所需的综合素质。”佳木斯大学招生就业处副处长于洋表示，自合作以来，佳木斯大学已有139名学生入职该企业，其中近10人已成功晋升至管理岗位。

校企合作模式不仅为毕业生提供了宝贵的实践机会，也为企业输送了高素质的专业人才。

“人才是企业最宝贵的财富。”北京链家人力行政中心总经理曾晶表示，公司自2004年起便启动大学生招聘计划，近年更是持续加大应届毕业生招聘力度。据了解，面向应届生的岗位已从2022年的1500个增至2024年的4000个。目前，95后员工占比37%，00后员工占比18.6%，构成了一支年轻活力的团队。

目前，北京链家已经与全国60多所院校建立校企合作关系，双方通过学分置换、实习基地、课程植入、模拟求职大赛等多种形式，强化职业技能培训，帮助毕业生完成从学校到社会的衔接。

近年来，伴随着校企深度融合的持续推进，如何更加高效地培育出大量具备高素质的应用型人才，已成为亟待解决的重要课题。

“校企合作的核心在于双方的高度配合。”黑龙江工商学院招生就业处市场部负责人李金泉表示，这种配合不仅体现在信息渠道的畅通和信息的互换上，更体现在对毕业生留存率的共同关注上。学校与企业需要深入了解毕业生的职业发展情况，无论毕业生选择留在基层工作，还是已经走上了领导工作岗位，都需要长期的、稳定的合作模式来提供支持。

黑龙江工商学院商学院党总支书记郑岐明提出三点建议：一是高校应关注毕业生在企业的发展，作为调整合作方式的依据，确保校企合作持续高质量；二是加强跨领域合作，利用企业资源调整人才培养方案，提升培养质量；三是建议定期举办交流活动，吸引优秀毕业生，推动校企合作深入发展。

“我们不仅希望吸引人才，更重视人才的培养。”曾晶表示，公司建立了一套覆盖经纪人各个成长阶段的培训体系。新人需要在180天内完成238小时的封闭式培训，这包括入职前的集中岗前培训和入职后关键时间节点的实践性培训。

此外，企业坚持师徒带教传统，为每位新入职毕业生配备师傅，在实际业务中手把手指导，加速其成长。

高佳睿，一名租赁经纪人，一年内在师傅帮助下成长为月均签约6-7单的成熟经纪人，并晋升为店经理。过去一年，共有200名应届毕业生晋升为店经理。

另有专家呼吁，相关平台应充分利用促就业政策，吸纳更多高校毕业生就业。他们期待更多的校企合作，因为这样的合作不仅能打破学生与企业之间的信息壁垒，让学生深入了解企业及岗位情况，还能帮助企业提前培养并选拔优秀人才。

(责编：王震、吕骞)

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