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我国建成世界最大天气雷达观测网

2024年08月02日06:09 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报北京8月1日电  （记者李红梅）记者从中国气象局8月1日召开的新闻发布会获悉：我国已建成世界最大的天气雷达观测网，天气雷达数量达到546部，全国天气雷达距地1公里高度覆盖率达到43.6%。

　　据中国气象局雷达专家介绍，作为探测大气中云雨状态及其变化的重要装备，天气雷达通过发射电磁波，利用云雾、雨、雪等降水粒子对电磁波的散射和吸收，来探测降水粒子空间分布、运动规律及物理特征等。天气雷达能时刻关注大气运动情况，精准捕捉强对流天气过程，与专业的气象算法和服务产品相配合，是强对流预警服务最直接、最有效的工具，有力支撑预报预警服务，筑牢气象防灾减灾“第一道防线”。

　　据介绍，中国气象局所布设的天气雷达网已经有20多年的历史，从探测精度、探测范围、专业化气象算法和产品、业务应用流程等方面已形成一套成熟可靠的产品质量体系和应用体系。今后，中国气象局将持续推进天气雷达观测网的建设工作。预计到2035年，将在年均降水量400毫米线以南的县级以上行政区以及偏远的易受灾地区实现天气雷达全覆盖。

　　《 人民日报 》（ 2024年08月02日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)
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