本报北京8月1日电 （记者邱超奕、范昊天）记者从中国航空工业集团获悉：8月1日9时19分，由中国航空工业集团特飞所自主研制的“祥云”AS700载人飞艇在湖北省荆门市漳河机场起飞，途经漳河湖心岛等当地旅游景点，经过1小时58分钟飞行，于11时17分顺利返航，圆满完成首次低空旅游应用场景演示飞行。

据介绍，此次演示飞行主要模拟低空旅游应用场景。飞艇以60公里的时速，500米的飞行高度巡航状态飞行，艇舱设有超大观景侧窗，适中的飞行速度和适宜的低空高度让游客拥有更平稳、安全的乘坐感受。

据悉，AS700载人飞艇是中国航空工业集团特飞所研制的国内首款现代载人飞艇。该艇可实现短距及垂直起降，可用于空中游览、应急救援、城市安保、航空物探等领域，最大航时10小时，最大载人数10人。AS700载人飞艇坚持自主创新，突破了多项关键技术，已取得由中国民航局颁发的型号合格证，有效提升了我国载人飞艇研制能力和技术水平。

《 人民日报 》（ 2024年08月02日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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