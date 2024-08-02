本报呼和浩特8月1日电 （记者张枨）内蒙古特高压建设发展10年来，内蒙古特高压外送能力达到4600万千瓦，累计外送电量突破5500亿千瓦时，成为全国统一电力大市场的重要供应者。这是记者近日从国网内蒙古东部电力有限公司召开的服务内蒙古自治区经济社会高质量发展新闻发布会上获悉的。

据悉，近年来，随着国网蒙东电力建成投运“四交三直”特高压工程及配套汇集电网，内蒙古电网跨入特高压时代。目前已建成500千伏变电（换流）站14座、220千伏变电站52座、110（66）千伏变电站259座；66千伏及以上线路总长度4.6万公里、变电（换流）容量1.2亿千伏安，分别是15年前国网蒙东电力成立时的2.8倍和7.7倍；高质量投运一批重点工程，联通蒙东四盟（市）的“两纵八横”超高压平台型电网初步建成；大力发展新能源配套接网工程；积极推动偏远农村牧区供电升级，供电覆盖蒙东地区全部乡镇。

《 人民日报 》（ 2024年08月02日 07 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)

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