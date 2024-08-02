原标题：ISC.AI 2024人工智能峰会：解锁明星场景，助推AI普惠

8月1日，ISC.AI 2024第十二届互联网安全大会人工智能峰会在北京盛大开幕。本峰会作为ISC.AI 2024人工智能日的重要环节，集聚业界知名专家学者、技术领袖，围绕大模型关键技术与应用、数转智改驱动行业变革、AI技术安全建设等热点议题，全面展现人工智能领域最前沿的研究成果及实践，助力探索AI技术与全行业的共融创生。

探寻路径，破解人工智能时代安全难题

人工智能快速发展的同时，也带来了非常复杂的安全问题，可能引发国家、社会、企业和个人等层面的安全风险。为此，中国互联网协会副理事长黄澄清在致辞提出，要加快安全技术创新，提升整体防护水平；推动智能赋能安全，助力加快产业升级；注重安全人才培养，激发行业创新活力。

随后，中国网络空间安全协会副理事长卢卫在致辞中指出，二十届三中全会为人工智能发展安全治理提供了根本的遵循和行动指南，人工智能的发展要注重技术创新、应用服务和安全治理等方面。

人工智能是新一轮科技革命和产业变革的重要驱动力量，大模型已成为数字经济高质量发展的新引擎。中国信息通信研究院副院长魏亮在致辞中指出，以大模型为代表的新一轮人工智能技术发展浪潮持续席卷全球，呈现出基础愈发坚实、能力愈发完善、融合愈发深入等态势。

生成式人工智能拥有语言生成、自然语言交互和迁移三大能力，但同时也存在“幻觉”缺陷。AI产业化要从与人类对齐、多模态生成、构建智能体、具身智能四大方向发展。中国科学院院士，清华大学计算机系教授张钹在《生成式人工智能时代的AI产业-迈向第三代人工智能》主题演讲中指出，发展第三代人工智能，要利用好知识、数据、算法和算力四大要素。

共建AI明星场景，助推AI普惠

大模型不是产品，大模型能力要结合场景才能真正发挥价值，要找到高频、刚需、有痛点的AI明星场景。360集团创始人，ISC大会主席周鸿祎在《大模型强强联合，让AI普惠10亿+用户》演讲中指出，“2024年是场景之年，我们探索了AI搜索、AI浏览器和大模型儿童手表三大AI明星单品。”

周鸿祎宣布，360开放安全卫士、安全浏览器、搜索、智能硬件四大国民级场景，打造新一代AI产品“AI助手”。与智谱AI、商汤科技、百川智能、火山引擎、百度智能云、腾讯、科大讯飞、华为云、MiniMAX、零一万物、面壁智能等15家大模型厂商合作，全面内置到360国民级入口产品，不需要安装插件就能获取场景，让AI普惠10亿+用户。

随后，周鸿祎与360互联网事业群总裁赵君共同发布360 AI办公一站式学习办公工具集，汇集多家大模型能力，提供一站式AI智能办公解决方案，低使用门槛的AI工具集和40w+海量优质模板及实用工具，打造AI图片、AI文档写作、视频音频、PPT、办公工具及模板大全等不断丰富的AI办公功能矩阵。

360集团副总裁、360数智化集团CEO殷宇辉带来《360数智：建立AI信仰，赋能千行百业》主题演讲。他表示，AIGC是一场新的生产力革命，原有的C端B端的工具都值得重做一遍。360大模型以安全、智能、数字化工程为核心主张，为城市、行业、企业客户提供一体化的数转智改产品和解决方案。

打造协同生态，加速数转智改

当前，中国大模型市场发展不断提速，呈现百花齐放的繁荣态势，众多大模型厂商相继涌现，提供了多样化的大模型产品和解决方案。本次人工智能峰会邀请了众多知名厂商，致力于通过多维的思维碰撞，共同推动行业的高质量发展。

商汤科技副总裁张少霆在《博极医源 精勤不倦：医疗大模型的通专融合之路》演讲中分享了商汤科技在医疗大模型领域的实践，他指出，商汤医疗通过打造医疗大模型工厂，以医疗大模型为中枢大脑，灵活调用多模态专用模型，实现通专融合，进而驱动智慧医院全线升级。

大模型的能力正在快速落地为业务价值。智谱AI COO张帆在《大模型的探索与实践》主题演讲中对智谱AI进行全面介绍，他提到，智谱AI具有完备的模型矩阵和成熟的应用平台，并分享了大模型在智能座舱、智能手机助理、智能问答系统、旅行AI助手、智能办公等场景的落地案例。

随后，360集团与战略合作伙伴举行“同舟共济扬帆起, 乘风破浪万里航”签约仪式。360集团首席运营官叶健与航天云网科技发展有限责任公司副总经理徐汕，中国电子投资控股有限公司副总经理谢竞彤，中国电信上海分公司信息网络部副总经理陈霄航，用友网络科技股份有限公司副总裁董波，摩尔线程智能科技（北京）有限责任公司副总裁胡晓东，北京易华录信息技术股份有限公司副总裁梁敏燕等合作伙伴代表进行战略签约。

随后，由AI艺术家数字生命卡兹克主持的“圆桌论坛”上，围绕《超级应用爆发，需要什么土壤？》，360集团副总裁、360AI产品负责人梁志辉，商汤科技副总裁张少霆，百度智能云泛科技行业解决方案总监栗伟，零一万物 API平台负责人蓝雨川针对AI应用商业模式、垂直类技术范式商业化趋势等议题分享了各自的观点。

人工智能技术正在以前所未有的速度重塑社会格局，ISC愿与各方携手，共同拓展人工智能边界，加速数字化转型与智能化升级的进程，为人工智能时代发展保驾护航。

(责编：曹淼、李源)

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