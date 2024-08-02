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夏日文旅“热”力十足 “夜经济”激发消费市场新动能

人民网记者 王绍绍
2024年08月02日08:44 | 来源：人民网
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景区夜游、美食夜市、夜间演艺活动……这个夏天，一系列夜间文旅消费活动层出不穷，玩法多样，构成夜间文旅的多彩画卷。

国家统计局数据显示，上半年，社会消费品零售总额235969亿元，同比增长3.7%。商品零售209726亿元，增长3.2%；餐饮收入26243亿元，增长7.9%。

近期，各地抓住夏季出游黄金期，聚焦夜间文旅消费场景，因地制宜，展现特色，推出丰富多样的夜间活动，“点亮”夏日“夜经济”，为文旅消费市场注入源源不断新活力。

在北京东城，多个商圈夜间消费火热，“深夜食堂嘉年华”“簋街不夜节”美食荟萃，王府井特色市集令人目不暇接；在四川成都，三色路夜市华灯初上，夜游锦江尽览城市繁华，“博物馆奇妙夜”攀升本地搜索热度榜，多个夜间消费点位迎来“亮眼”流量，“点亮”夏日夜晚的激情与梦幻。

夜间文旅消费需求持续活跃，夜游消费市场不断扩容，夜间已成为文旅消费的黄金时段，折射出我国夜间经济消费市场的强劲发展动力。

从都市街区到乡田沃土，从摩天夜景到烟火人家，夜间文旅在各地多点“开花”，处处展现多元场景与特色风貌。各地拓宽夜间消费新空间，推出丰富的夜间活动，让市民和游客24小时畅游都市“霓虹花园”。近期，广州启动“Young城Yeah市”夜间消费季活动，联动商文旅体融合商圈，商业步行街变身“多巴胺海洋”，创意运动打卡项目和夜间表演活动接连不断，妙趣横生，人潮涌动。

夜幕降临，地处茶马古道的云南省普洱市太和村，各式各样当地特色手工特产、风味美食、优质茶叶、手冲咖啡汇聚一堂，琳琅满目，古村风韵吸引四面八方的游客纷纷“打卡”；在优美的新疆木垒县英格堡乡，浪漫星河点缀月亮夜市，户外露营地热闹非凡，游客们三三两两围拢，吃木垒烧烤，享农家美食，跟随音乐节奏舞动“夏日之约”。

“夜间消费新玩法、新产品、新业态、新场景层出不穷，不断更新，为夜间消费市场持续赋能，进一步激发文旅消费活力。”业内专家介绍，各地以创新形态点燃城市夜间热情，聚焦年轻游客个性化、多层次、品质化的消费需求，地方文旅正在打出一套迎合年轻受众品味的新式“组合拳”。

在打造夜间经济的系统工程中，各地各部门积极出台相关政策措施、优化夜间营商环境、打造特色夜间消费场景，让夜间经济的发展跃上新台阶。

上海推出“摩登夜巴士”，乘客能在移动步调中体验城市律动与绚烂夜色的融合碰撞；重庆江北区野歌音乐会现场，近千名年轻人沉浸式欣赏音乐现场的魅力；湖北宜昌的“后备箱集市”，流动摊位上，手工制作的茶饮“圈粉”无数；湖南长沙，“夜间趣味体育嘉年华”邀游客畅玩热气球高空飞行，参与竞速垫球、风暴棒球、趣味飞盘、趣味射击等项目，以体育的魅力助燃夜间经济热度。

文旅部相关负责人此前表示，为更好满足群众夜间消费需求，将重点开展引导集聚区丰富文旅产品供给，组织各地丰富夜间文旅产品、开展消费惠民活动等工作。

业内专家表示，夜间经济可以促进餐饮、零售、娱乐等多个行业的发展，从而加速本地消费需求的释放，拉动城市经济增长。同时，夜间经济也有助于提升城市形象，塑造城市文化底蕴，吸引更多外来游客，增加地方收入。

人间烟火气，最抚凡人心。持续火热的夏日“夜经济”释放各地巨大消费潜力，与“文旅热”兴起相得益彰。逐渐升腾的夜间“烟火气”，彰显着经济社会日渐涌动的活力，折射出城市经济增长与满足人民美好生活愿望同向而行的发展成效。

夜间经济作为与人民美好生活息息相关的产业，是衡量城市经济活力和幸福指数的重要指标。中国人民大学创意产业技术研究院副院长宋洋洋表示，夜间经济的发展反映了消费者的消费需求，要为游客们带来更加丰富多彩的夜间生活体验，让夜间经济更好地服务群众的日常生活消费。

(责编：郭思邈、吕骞)
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