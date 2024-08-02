人民网北京8月2日电（记者许维娜）建筑领域是我国能源消耗和碳排放的主要领域之一。加快推动建筑领域节能降碳，对实现碳达峰碳中和、推动高质量发展意义重大。

近年来，我国建筑产业“绿色”占比持续提升。多位受访专家表示，发展高品质绿色建筑是推动城乡建设绿色低碳转型的重要举措，也是提升人民群众获得感、幸福感的重要着力点。

“发展健康建筑是落实好房子建设的重要途径。”住房和城乡建设部标准定额司一级巡视员王玮表示，应充分发挥科技创新引领作用。他建议通过理论研究、技术研究、产品研发和推广运用等手段，不断解决建筑中的健康问题，推动健康建筑的持续发展。同时，他还呼吁构建多层次高质量的建筑技术标准体系，为建筑行业的转型升级和高质量发展提供有力支撑。

中国工程院院士、同济大学环境科学与工程学院教授徐祖信则以苏州河为例，阐述了城市环境综合治理对健康建筑的深远影响。他介绍，苏州河经过多期治理，创新管理机制和技术应用，成功消除水体黑污，水质显著提升。这一举措不仅改善了城市生态，还促进了生物多样性的恢复。徐祖信表示，截留治污、改善水质是恢复生态、创建健康环境的基础。

中国工程院院士、深圳市建筑设计研究总院有限公司首席总建筑师、深圳大学本原设计研究中心主任孟建民则从健康中国的战略高度出发，阐述了健康建筑的重要性。他认为，健康建筑作为目标导向的系统解决方案，旨在为人们提供更加健康的环境、设施和服务，从而促进身心健康。

在谈到新污染物治理时，中国工程院院士、环境基准标准与污染防治专家吴丰昌表示，加强理论研究、制定标准与政策、推动绿色转型是当务之急。他强调，许多慢性疾病与日常接触的化学物质紧密相关，而我国在化工生产与消费领域的国际地位，更要求我们主动应对新污染物治理的挑战。

健康建筑联盟理事长、中国建筑科学研究院有限公司学术委员会主任委员王清勤则介绍了国内外健康城市与健康建筑的发展现状与趋势。他详细阐述了我国健康建筑标准技术体系以及健康建筑评价设计、产品典型技术标准的内容，并介绍了工程建设、产品评价的实施情况与推动机制。

此外，多位专家一致认为，优化居民生活环境、提升建筑品质，是切实保障人民群众健康福祉的重要举措之一。

(责编：郭思邈、吕骞)

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