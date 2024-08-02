原标题：我国首个农业通用大语言模型发布

本报北京8月1日电 记者杨舒从中国农业科学院农业信息研究所（以下简称“信息所”）获悉，该所1日在农业智能知识服务产品发布暨国家农业图书馆平谷服务站启用仪式上发布我国首个农业通用大语言模型，同时推出农业智能知识服务平台。

据了解，该大语言模型由信息所携手同方知网共研联创。大模型聚焦科技创新、科学决策、学术研究、服务三农四大核心场景，设计了以农业知识问答为核心的特色能力体系，重点解决现有通用基础大模型知识记忆错误、信息时效性不足、逻辑推理错乱、缺乏专业知识等问题，突出专业、安全、可信等特色。信息所副所长赵瑞雪介绍，大模型可提供智能决策和知识服务，应用于种植生产管理、农业气象预警、畜禽疾病诊断、农业育种管理等方向，不仅有助于提高农业生产的效率，预测产能，还能帮助农民实现可持续高效管理农业资源。

农业智能知识服务平台则着力打造“身边的农业知识专家”。平台对县域数据、农业专家、农业动态、政策法规、农业文献、行业报告、农业专利、科研机构、农业百科、生产数据等20余类10亿条多模态数据进行了融汇治理。以农业经营主体智能化信息需求为导向，以“智能感知+精准服务”为突破口，构建了具有线上线下交互能力的农情预测、知识问答、个性化推荐以及产销自适应协同的农业智能知识服务云平台，面向农业农村提供多场景服务，实现信息随手握、种养全程导、在线有人帮。

中国工程院院士刘旭表示，农业智能知识服务平台和大模型的发布，标志着我国在农业智能化道路上迈出了坚实的一步，新一代数智技术正在为农业科技创新和农业现代化注入强大的科技动力。

(责编：罗知之、陈键)

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