人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

农业银行：聚焦重点消费场景 优化支付服务体验

2024年08月02日09:01 | 来源：新华网
小字号

原标题：食、住、行、游、购 农业银行给您不一样的体验

　　农业银行持续践行支付为民理念，聚焦“食、住、行、游、购”等重点消费场景，加强外卡受理环境建设，优化支付服务体验，满足各类人群特别是外籍来华人员多样化支付需求。

　　“食”更方便。第十五届夏季达沃斯论坛期间，农行大连分行组织辖内网点走进餐厅，开展支付便利服务推介，帮助商户收银员充分了解各种支付方式、熟练掌握外卡受理操作流程；开展“零钱包”兑换宣传，为商户预留小面额现金兑换预约电话，方便商户随时预约兑换。“消费刷卡非常快，很方便。”一位外籍来华人员表示。

　　“住”更快捷。农行福建分行在各大商圈、旅游景区、酒店等场所布放收单机具，联合商户搭建外卡收单平台、张贴外卡受理标识。外籍来华人员Silvia到福州入住酒店时，体验了刷卡扫码的全面优化服务。“之前我还担心遇到支付困难，没想到这么方便。”Silvia说。

　　“行”更贴心。外籍来华人员Alex坐飞机抵达山东威海后，即在威海大水泊机场综合支付示范服务点用境外银行卡兑换并支取了人民币。“没想到一落地就能换到现金，这个服务点真是太贴心了。”Alex说。聚焦外籍来华人员来鲁“第一站”的支付需求，农行山东分行在威海大水泊机场服务区内设置ATM自助机具，为外籍来华人员提供ATM外卡取现服务，并组建“支付畅行”志愿者团队现场服务。

　　“游”更高效。古北水镇旅游景区是在北京长城脚下的知名景点，夜色迷人，建筑别致。农行北京分行积极推动外卡支付在景区的应用，扩大受理外卡商户覆盖面，持续开展商户宣导与培训，提升外卡受理服务水平。让外籍来华人员在享受美景的同时，也能获得便捷的支付体验。

　　“购”更轻松。“在中国扫码支付确实非常方便快捷，只需轻轻一扫，交易就完成了。”来自斯里兰卡的桑贾亚在江西景德镇使用扫码支付购买了心仪的陶瓷茶具。在首届中国景德镇国际茶业博览会上，农行江西景德镇分行专门设立咨询服务台，提供“即来即兑”一站式外币和零钱兑换服务。

　　农业银行将坚持以人民为中心的价值取向，针对不同群体，统筹打通支付堵点，完善多层次、多元化服务体系，为外籍来华人员提供更加优质、高效、便捷的支付服务。

(责编：董童、李源)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
深化校企合作 多方助力高校毕业生走稳就业路
　　人民网北京8月1日电 （记者许维娜）7月是毕业季，也是求职季。据统计，2024年全国普通高校毕业生达到1179万人，比去年增加21万人。…
巩固经济回升向好态势 多行业高质量发展稳步推进
　　“钢铁行业生产经营整体平稳，转型升级持续推进，品种结构不断优化，有效满足了下游行业转型升级对钢铁产品的更高需求”“有色金属工业生产稳健增长，投资结构优化，重点产品进出口向好，主要金属品种价格走势偏强，行业效益显著提升”“电力行业保障电力安全可靠供应，推动绿色低碳转型，加快建设新型电力系统，为我国经济社会高质量发展提供了坚强保障”……日前，相关协会分别发布了钢铁行业、有色金属行业、电力行业上半年经济运行数据。数据显示，多行业高质量发展稳步推进，经济回升向好态势进一步巩固增强。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2023]4961-141号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部