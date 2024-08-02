原标题：食、住、行、游、购 农业银行给您不一样的体验

农业银行持续践行支付为民理念，聚焦“食、住、行、游、购”等重点消费场景，加强外卡受理环境建设，优化支付服务体验，满足各类人群特别是外籍来华人员多样化支付需求。

“食”更方便。第十五届夏季达沃斯论坛期间，农行大连分行组织辖内网点走进餐厅，开展支付便利服务推介，帮助商户收银员充分了解各种支付方式、熟练掌握外卡受理操作流程；开展“零钱包”兑换宣传，为商户预留小面额现金兑换预约电话，方便商户随时预约兑换。“消费刷卡非常快，很方便。”一位外籍来华人员表示。

“住”更快捷。农行福建分行在各大商圈、旅游景区、酒店等场所布放收单机具，联合商户搭建外卡收单平台、张贴外卡受理标识。外籍来华人员Silvia到福州入住酒店时，体验了刷卡扫码的全面优化服务。“之前我还担心遇到支付困难，没想到这么方便。”Silvia说。

“行”更贴心。外籍来华人员Alex坐飞机抵达山东威海后，即在威海大水泊机场综合支付示范服务点用境外银行卡兑换并支取了人民币。“没想到一落地就能换到现金，这个服务点真是太贴心了。”Alex说。聚焦外籍来华人员来鲁“第一站”的支付需求，农行山东分行在威海大水泊机场服务区内设置ATM自助机具，为外籍来华人员提供ATM外卡取现服务，并组建“支付畅行”志愿者团队现场服务。

“游”更高效。古北水镇旅游景区是在北京长城脚下的知名景点，夜色迷人，建筑别致。农行北京分行积极推动外卡支付在景区的应用，扩大受理外卡商户覆盖面，持续开展商户宣导与培训，提升外卡受理服务水平。让外籍来华人员在享受美景的同时，也能获得便捷的支付体验。

“购”更轻松。“在中国扫码支付确实非常方便快捷，只需轻轻一扫，交易就完成了。”来自斯里兰卡的桑贾亚在江西景德镇使用扫码支付购买了心仪的陶瓷茶具。在首届中国景德镇国际茶业博览会上，农行江西景德镇分行专门设立咨询服务台，提供“即来即兑”一站式外币和零钱兑换服务。

农业银行将坚持以人民为中心的价值取向，针对不同群体，统筹打通支付堵点，完善多层次、多元化服务体系，为外籍来华人员提供更加优质、高效、便捷的支付服务。

(责编：董童、李源)

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