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国家发展改革委：有信心高质量完成全年目标任务

杜雨萌
2024年08月02日09:01 | 来源：证券日报
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原标题：国家发展改革委：有信心高质量完成全年目标任务

“投资是当期的需求，也是未来的供给。近年来，投资在稳增长、调结构、育动能、防风险等方面发挥了非常关键的作用。近十年来，我国资本形成总额对经济增长的平均贡献率超过了40%。”8月1日，国家发展改革委副主任赵辰昕在国新办举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上表示，在经济下行压力较大的情况下，更要发挥好投资的关键作用。

赵辰昕表示，下一步，国家发展改革委将会同有关方面，以改革创新持续增强投资活力。一方面，充分发挥政府投资带动放大效应。国家发展改革委将建立政府投资支持基础性、公益性、长远性重大项目建设的长效机制，统筹用好各类政府投资，重点引导各方加快培育发展新动能。另一方面，有效调动民间投资积极性。国家发展改革委将完善激发社会资本投资活力和促进投资落地机制，推动形成市场主导的有效投资内生增长机制。总之，要把当前投资平稳增长、结构优化、质效提高的良好态势保持住，不断发挥有效投资的关键作用，推动高质量发展。

谈及下半年经济走势，赵辰昕认为，要全面辩证地看待。既要看到，外部环境变化带来的不利影响增多、国内有效需求不足、经济运行出现分化、重点领域风险隐患仍然较多、新旧动能转换存在阵痛；这些困难挑战，既有外部环境变乱交织的影响，也有经济结构变革、推动高质量发展过程中必须经历的阵痛。更要看到，经济运行中的积极因素和有利条件也在不断积累。

赵辰昕进一步指出，从外部机遇看，国际贸易增长有所恢复，新兴经济体发展较快，这有利于我国企业发挥优势，拓展国际市场。从宏观组合政策看，党中央、国务院部署的“两重”“两新”等重大举措正在加快推进，超长期特别国债、中央预算内投资、地方政府专项债券以及2023年增发国债等项目建设都在加快推进、加快形成实物工作量，应该说，逆周期政策调节仍有足够空间。从高质量发展态势看，各地正在因地制宜发展新质生产力，新能源汽车等新兴产业发展势头良好，未来产业有序布局，新动能正在加速成长壮大，发展方式绿色转型也在扎实推进。从发展活力看，党的二十届三中全会部署了一系列重大改革举措，这将有力破解深层次体制机制障碍和结构性矛盾，极大激发经营主体的积极性、主动性、创造性。

“随着党中央、国务院决策部署加快落实，各项政策落地见效，推动经济持续回升向好的基础将不断夯实、不断打牢，我们有条件、有能力、有信心、有底气战胜发展当中的问题、转型当中的挑战，高质量完成全年目标任务。”赵辰昕说。

值得一提的是，围绕“两重”建设，据国家发展改革委副秘书长张世昕介绍，下一步，国家发展改革委将深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，坚持质量、效率并重，扎实做好后续项目组织筛选工作，加强在线监测和日常调度，适时组织开展实地督导，督促加快项目开工建设。同时，结合项目投资，抓紧制定出台“软建设”配套政策和改革举措，持续优化制度供给，促进实现“两重”目标。

围绕“两新”工作，国家发展改革委副秘书长袁达也表示，下一步，国家发展改革委将同相关部门一起，全力以赴抓好包括“两新”工作在内的各项部署落实，围绕推进中国式现代化进一步全面深化改革，加大宏观调控力度，深化创新驱动发展，深入挖掘内需潜力，增强经济持续回升向好态势，坚定不移完成全年经济社会发展目标任务。

(责编：罗知之、陈键)
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