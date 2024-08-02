韩 昱

原标题：美联储维持利率不变 最早或在9月份降息

据新华财经消息，北京时间8月1日凌晨，美联储宣布将联邦基金利率目标区间维持在5.25%至5.5%之间不变。自去年9月份以来，美联储已连续8次会议“按兵不动”。

对于市场高度关注的降息，美联储主席鲍威尔在此后的新闻发布会上表示，最近的通胀数据增强了美联储对抗通胀的信心，降息的时机正在临近。如果得到所期望的数据，在9月份议息会议上讨论降低政策利率的可能性是存在的。

东方金诚研究发展部高级副总监白雪在接受《证券日报》记者采访时表示，本次会议美联储政策目标发生了重要转变，即通胀目标有所放松，就业目标权重上升。背后原因是二季度以来美国通胀数据持续改善的同时，劳动力市场继续降温、失业率上行至4%上方，触发了美联储对就业的关注程度上升。

工银国际首席经济学家程实对《证券日报》记者表示，值得注意的是，鲍威尔对通胀风险的谨慎态度有所缓和，指出美国在通胀控制方面取得了一定进展，并强调在关注通胀降温的同时，也需要注意劳动力市场的健康状况。

美联储的决策机构联邦公开市场委员会在发表的声明中表示，美国通胀在过去一年有所缓解，但仍处于相对较高的水平。过去几个月里，在实现2%通胀目标方面取得了进一步的进展。

“展望后续政策走向，美国通胀持续回落、劳动力市场降温，加之经济下行风险加剧，已构成了降息基础。”白雪表示，在7月份和8月份美国通胀不出现反复的情况下，预计美联储将在9月份启动降息，全年可能降息2次，即三、四季度各降息1次。

程实预计，美联储最早将在9月份开启降息，年内降息幅度预计为50个基点左右。若美国通胀在劳动力市场支持或者地缘政治事件冲击下再次反复，则可能到11月份开启降息通道。若高利率的累积效应进一步加剧美国经济压力，则可能导致更为频繁的降息行为。

白雪表示，总体来看，在美国消费和投资增速继续放缓的情况下，美国经济下行风险明显加剧，降息必要性上升。在7月份不降息、且10月份没有议息会议的情况下，考虑到美国失业率可能超预期上升从而导致“行动太晚”的风险，美联储在9月份开启降息将是大概率事件，但前提是7月份和8月份美国通胀不出现反复。基准情形下，9月份、12月份美联储可能各降息一次。预计降息交易将成为降息落地前的大背景，市场短期风险偏好将会有所提振，美元指数和美债利率或将偏弱震荡。

美联储公布的日程安排显示，北京时间9月19日，美联储将公布9月份的利率决议和季度经济预测。8月1日FedWatch数据显示，市场预计美联储有86.5%的概率降息25个基点（1个月前为59.8%），13.5%的概率降息50个基点。

(责编：罗知之、陈键)

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