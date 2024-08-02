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年内超500亿元保险资金“注入”私募股权基金

冷翠华
2024年08月02日09:02 | 来源：证券日报
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原标题：年内超500亿元保险资金“注入”私募股权基金

私募股权基金正源源不断获得险资“注入”。近日，人保资本宣布成功设立了100亿元人保现代化产业基金，这意味着年内险资设立的百亿元规模私募股权基金至少已有3只。此前，今年1月份，新华保险与人保资本共同设立100亿元基金；5月份，中国人寿发起设立100亿元银发产业投资基金。这些基金的设立意味着私募股权投资市场将迎来大规模的险资“活水”。

同时，从险企作为私募股权基金有限合伙人（LP）的出资情况来看，执中数据显示，今年截至7月31日，37家险资共进行61次出资，投向了44只私募股权基金，出资金额总计约525亿元。

业内人士认为，险资作为耐心资本的代表，股权投资充分体现了“长钱长投”的特点，预计未来股权投资仍将是险资运用非常重要的领域。

瞄准多个投资领域

今年，险资至少已设立3只百亿元规模的私募股权基金，聚焦的投资领域各有不同。

具体来看，近日设立的人保现代化产业基金由人保资本联合人保财险、人保寿险、人保健康险公司共同设立，其投资方向是为优秀的创新企业提供长期资金支持和赋能，积极推动传统产业的转型升级，打造战略性新兴产业的新一轮增长引擎，把握新一轮科技革命和产业变革的趋势，助力打造完整、先进、安全的现代化产业体系。

中国人寿5月份设立的银发经济产业投资基金则将紧密贴合国家积极应对人口老龄化政策导向，聚焦银发经济万亿元级市场空间开展投资布局。

今年年初，新华保险与中金资本联合设立的百亿元私募股权基金——坤华（天津）股权投资合伙企业（有限合伙）直接或间接地主要投向持有型不动产项目资产的被投资企业。新华保险表示，作为LP参与设立基金，主要借助专业机构投资优势，通过专业化投资管理团队，拓展投资渠道，挖掘投资机会，多元化管理资产。根据公开信息，目前坤华（天津）已经投资了两个项目，包括北京万达广场实业有限公司和烟台芝罘万达广场有限公司。

此外，今年险资还参与设立了多只规模不等的私募股权投资基金。

北京排排网保险代理有限公司总经理杨帆对《证券日报》记者分析表示，上述保险机构参与设立百亿元规模的私募基金，体现了险资资产配置多元化特点，同时，其投资领域都是国家重点支持和发展的，既有助于险资实现长期稳定的投资回报，也符合国家发展战略，支持实体经济发展。

执中数据市场部负责人宋绍彦对《证券日报》记者表示，伴随着利率中枢下行、权益市场波动加剧、优质可投资产减少，险资通过投资股权、债权、私募基金等形式，可丰富险资的另类资产配置，同时，也可加大对基础设施领域和重大民生工程等实体经济的支持力度。

仍将积极投资

险资作为耐心资本的代表，其积极设立私募股权基金并作为LP持续出资，对实体经济意义重大。业内人士认为，未来股权投资仍将是险资运用非常重要的领域，相关机构将按照市场化原则，以审慎、稳健的态度积极参与私募股权基金投资。

从政策面来看，国家金融监督管理总局相关负责人近日介绍，近年，金融监管部门持续优化保险资金监管政策，先后印发了保险资金投资创业投资基金、财务性股权投资等5份监管政策文件，全面破除阻碍保险资金开展股权投资、风险投资、支持科技创新的制度障碍，支持保险机构加强与专业股权投资机构合作，拓宽创业企业长期资金的来源。下一步，将持续优化保险资金运用规则，研究提高保险资金投资创业投资基金集中度的比例上限，更好引导保险资金和相关资管机构在依法合规、风险可控的前提下，加大创业投资基金的配置力度。

从近年保险私募股权基金的投资回报来看，凯利资本总裁张令佳分析认为，私募基金本身不披露投资回报，不过从私募基金的退出渠道来看，近两年，退出渠道之一的二级资本市场较为低迷，可能在一定程度上影响保险私募基金的投资收益。

在杨帆看来，私募股权投资具有周期长、流动性低，但潜在回报比较高的特点，在该领域的投资为保险资金提供了分散风险、提高收益的途径，险资的长期性和稳定性使其在私募股权投资市场具有一定优势，有助于实现资产的合理配置和风险分散。

展望未来，杨帆认为，保险资金设立私募股权基金及出资的趋势将保持稳定。在当前复杂多变的投资环境下，险资会更加注重风险控制和资产配置的合理性。一方面，将继续关注国家战略性新兴产业和民生领域，通过设立私募股权基金等方式，积极参与国家重点项目建设；另一方面，险资在私募股权投资中会更加注重项目的质量和风险管理，以确保投资安全。总体来看，保险资金将以审慎、稳健的态度积极参与私募股权基金投资。

(责编：罗知之、陈键)
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