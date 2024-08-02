丁 蓉

原标题：多家企业加码工业机器人赛道 推动产业向高端迈进

8月1日，上市公司埃夫特、埃斯顿分别披露了各自在工业机器人领域的最新投资。两家行业龙头企业不约而同加码布局，有望推动产业向高端突破，做大做强。

中国电子商务专家服务中心副主任、资深人工智能专家郭涛在接受《证券日报》记者采访时表示：“政策利好令工业机器人赛道投资升温，头部企业的投资将加速技术创新和产能建设，进一步助推工业机器人产业发展。”

8月1日，埃夫特发布公告，公司拟投资不超过19亿元，在安徽省芜湖市北湾智能装备制造产业园建设埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目。该项目采用自有知识产权和技术，新建集自动化装配、立体化仓库、数控加工中心、核心零部件生产、质量检测中心为一体的超级智能化数字工厂，含研发技术实验中心、行业运用工作站、埃夫特科创中心、展厅多元化的科研基地，项目建成并达产后预计可实现年产10万台高性能工业机器人。

埃夫特在公告中表示，公司现有厂房原设计规划产能为年产1万台工业机器人，预计在未来的3年至5年难以满足市场需求。该项目规划将面向高端应用场景、特种应用场景和补全产品谱系三个方向进行新产品开发。

同日，埃斯顿披露，拟使用自有资金4.5亿元对子公司南京埃斯顿机器人工程有限公司进行增资，以满足该子公司经营发展需求，提高其资本实力和运营能力，做大做强机器人产业。

中国企业资本联盟副理事长柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示：“在工业制造领域，机器人产业发展速度较快，竞争日趋激烈，我国企业在产业中的地位正在稳步提升。头部企业加大投资力度，将进一步提升整体产能和扩大市场竞争优势。”

在政策的引导下，我国工业机器人产业链上市公司也在持续向高端发力。广东省机器人骨干企业拓斯达深度研发控制器、伺服驱动、视觉系统三大底层技术，不断打磨以工业机器人等为核心的智能装备。近日，拓斯达方面在投资者互动平台表示，作为以核心技术驱动的智能硬件平台，公司通过技术研发、产品升级，不断提高产业链供应链安全水平，以满足制造业升级对高端智能装备的需求。

中科创达在接受机构调研时表示：“通过在工业移动机器人技术和产品端的不断积累及应用，公司将不断拓展未来的人形机器人技术、产品等。”

(责编：罗知之、陈键)

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