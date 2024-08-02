王轶辰

原标题：迎峰度夏电力保供基础良好

入夏以来，全国多地出现持续性高温天气，最大电力负荷快速攀升，多次刷新历史最高纪录。国家能源局最新数据显示，7月24日，全国最大电力负荷达14.51亿千瓦，为历史新高，相比去年最大负荷超1亿千瓦。今年迎峰度夏电力供需形势如何？生产生活用电能否得到有效保障？

提前谋划保供工作

气温是影响夏季用电的主要因素。中国电力企业联合会统计与数据中心副主任蒋德斌介绍，近年来我国电力负荷“冬夏”双高峰特征日趋明显，夏季降温用电负荷占全国最大用电负荷比重达三成，部分省份比重甚至超40%，气温对用电的影响越来越突出。

气象部门预计，今年盛夏，除内蒙古东北部、东北地区中部和北部气温接近常年同期外，全国大部地区气温偏高。高温天气将拉动用电负荷快速增加，预计今夏全国降温用电负荷将达4.2亿千瓦至4.5亿千瓦。

国家发展改革委政研室副主任、新闻发言人李超透露，为全力做好迎峰度夏工作，国家发展改革委会同有关部门、地方和企业，持续加强能源产供储销体系建设，提前谋划安排各项保供工作。截至目前，全国发电装机保持较快增长，水电来水蓄水形势好于去年同期，为今年迎峰度夏电力保供提供了良好基础。

不过，迎峰度夏中的挑战仍不容忽视。据国家气候中心预计，今年华东、南方地区入夏较早，部分地区可能发生强度较大的高温天气过程。今年夏季高峰电力保供，必须充分考虑极端天气事件影响和巨大的消暑降温用电需求，持续动态研判形势，做好充足准备工作。

李超表示，生产供应方面，将加强燃料供应协调保障，重点抓好煤炭稳产稳供，保障重点地区发电用煤用气需求；抓紧补强局域电网、城中村老旧配电网等供电薄弱环节。着力提升重点地区和重点时段用电顶峰的发电能力。电力调配方面，加强跨省区电力调度，利用各地用电负荷特性差异，积极通过电力中长期合同、现货市场等市场化方式，开展跨省跨区余缺互济。

电煤供应整体有保障

煤炭是我国能源电力供应“压舱石”，供需形势备受关注。受多重因素影响，今夏电煤供需仍存诸多不确定性因素。

一方面，清洁能源发电出力具有不确定性。近年来，我国新能源发电持续快速发展，但风光资源以及来水存在不确定性，常规电源增加规模小于用电负荷增加规模，煤电作为兜底保供电源，发电和电煤消耗的波动性增强。

另一方面，电煤供需平衡在用煤高峰期面临挑战。今年以来煤炭产量收缩，各月煤炭产量均同比下降，迎峰度夏开启，电厂日耗大概率进入季节性上升通道，产业链各环节存煤会得到消耗。若迎峰度夏、迎峰度冬期间主要产煤省煤炭产量不能及时有效恢复，如遇大范围极端天气情况，电煤供需平衡、主要运输通道等均将面临阶段性压力。

在神东煤炭补连塔煤矿综采工作面，采煤机飞速运转，源源不绝的乌金涌入输煤皮带，每天有4.5万吨原煤送到全国各地……为做好迎峰度夏煤炭供应，国家能源集团优化生产作业组织，确保自产煤保持月均5000万吨峰值水平。

总体来看，全国煤电企业在电煤中长期合同和高库存支撑下，供应整体有保障。截至7月4日，纳入中电联燃料统计的燃煤电厂煤炭库存超过1.2亿吨，较去年同期增加228.5万吨，库存可用天数27.1天，较上年同期增加3.3天。

中国电力企业联合会规划发展部副主任卢国良表示，今年以来，我国煤炭产量同比小幅下降，发电供热用煤小幅增长，在电煤中长期合同有效支撑、进口煤较高增长的有力补充下，电煤供需形势相对稳定。发电企业严格履约电煤中长期合同，积极拓展燃煤采购渠道，做好电煤库存管控工作。今年以来，电厂库存和可用天数始终高于上年同期水平，创近年来历史高值。

新型储能调节作用显现

随着储能技术进步和成本下降，新型储能逐渐成为电力系统调节的新兴力量，助力迎峰度夏。

为缓解夏季供电压力，应对可再生能源“不稳定”难题，江苏省能源局在全省批复了40项重点储能项目，其中苏州共有7项。“目前7个独立新型储能项目已全部投运，合计功率42万千瓦，容量达83万千瓦时，苏州电网侧储能总装机容量比去年提高了4倍，有力缓解高温高负荷电力保供压力。”国网苏州供电公司电力调度控制中心主任姜学宝说。

截至目前，苏州已累计并网投运了9个电网侧储能项目，总规模达54万千瓦/105万千瓦时，成为百万级大型“城市储能群”。这意味着苏州配置了一个大型“城市充电宝”。

作为新型储能装机大省，山东今年迎峰度夏底气更足。不久前，胶东地区最大储能电站——220千伏成山京能储能电站投运后首次实现满充满放。国网威海供电公司调控分中心负责人沙鑫介绍，该电站就像电网的“充电宝”，在用电低谷时将风力、光伏发出的剩余电力储存起来，在用电高峰时集中放电，充电一次可储存40万千瓦时电量，相当于6万家庭一天的用电量，年可消纳新能源电量约2亿千瓦时，迎峰度夏电力保供压力有效缓解。

截至今年上半年，全国建成投运新型储能项目累计装机规模达4444万千瓦/9906万千瓦时，较去年底增长超过40%。同时，新型储能调度运用水平持续提高，新型储能调节作用不断增强。根据电网企业统计数据，国家电网公司经营区今年上半年新型储能等效利用小时数达390小时、等效充放电次数约93次，较去年上半年分别提高约100%、86%。南方电网公司经营区今年上半年新型储能等效利用小时数达560小时，已接近去年全年调用水平。

“储能参与电力保供和系统调节的作用进一步显现。”中国电力企业联合会规划发展部主任张琳表示，去年以来，独立储能、新能源场站共享储能快速发展，政企协同做好电网关键节点储能配置，提升新型储能调度运行水平，增加系统调节资源。江苏、浙江、广东等迎峰度夏电力保供重点地区，全力推动一批新型储能项目在度夏期间并网投产，发挥顶峰保供作用。

(责编：罗知之、陈键)

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