勾明扬

原标题：超长期限国债ETF屡创新高

今年以来，超长期限国债ETF（交易型开放式指数基金）业绩表现优异、规模体量增长极为迅速。7月30日，“博时上证30年期国债ETF”盘初一度大涨触及104.486元，“鹏扬中债—30年期国债ETF”一度触及115.989元，均再创历史新高。

中国邮政储蓄银行研究员娄飞鹏表示，近期，货币政策加码稳定经济增长，政策利率和贷款市场报价利率普遍下调，加上完成全年经济社会发展目标还需要宏观政策进一步发力，“优质资产荒”背景下投资者加大对国债的投资等，这些因素共同推动包括超长期限国债在内的国债收益率降低，进而导致超长期限国债ETF价格走高。

在东源投资首席分析师刘祥东看来，超长期限国债ETF屡创新高的原因有以下几点。首先，当前国内处于低利率环境，而欧洲已经在今年6月开始降息，美国也或将开启降息周期，市场预期我国央行未来进一步下调政策利率的概率增大，投资者对于利率下行的预期直接推动了国债ETF的价格上涨。

其次，在全球经济不确定性加大的背景下，投资者对安全资产的需求增加，而当下的高质量资产相对稀缺，国债作为具有低风险、稳定收益特性的投资工具，受到了投资者的青睐，推动了国债ETF的价格上涨。此外，随着机构投资者和个人投资者对国债ETF的认知和接受度提高，资金流入加速，也在一定程度上推动了国债ETF的价格上涨。

南开大学金融发展研究院院长田利辉认为，与直接购买超长期特别国债相比，国债ETF具有流动性好、分散投资、交易便捷、跟踪误差小和投资门槛低等优势。例如，个人投资者可以直接购买30年期国债ETF，最小交易单位为100份，约1万元。

刘祥东表示，国债ETF在交易所上市交易，投资者可以随时买卖，具有更好的流动性，而超长期特别国债通常需要在发行时购买，二级市场流动性相对较低，可能面临较大的买卖价差。而且，投资者购买国债ETF，相当于持有一篮子国债的投资组合，在一定程度上分散了投资风险，而购买单一国债，风险较为集中，缺乏分散投资的优势。同时，国债ETF的管理费率通常较低，有助于降低投资者的长期持有成本，并且相较于直接购买多只国债的交易成本，购买国债ETF的整体费用可能更低。

作为一款相对较新的工具化产品，普通投资者参与超长期限国债ETF投资时仍需注意理性投资。鹏扬基金相关人士提示，一是要充分了解其风险收益特征和自身投资需求，超长期国债进行长期配置和交易的功能都很明显，但其并不是进行流动性活钱理财、要求短期高胜率的工具；二是以长期配置的思路进行投资，体验会相对较好，更能获得长久期、高票息带来的好处；三是作为超长期限利率资产，定价影响较复杂，受到经济基本面、资金面、货币和财政政策、债券市场供需、估值、跨市场情绪等各个维度影响，对于交易型投资者而言，需要加强市场研究。

业内人士表示，从长期来看，投资者对具备清晰特征的工具化产品的需求在提升，产品还要能符合金融行业的政策导向，债券指数基金恰好满足以上要求，超长期国债指数作为其中一个细分品类，发展潜力巨大。

娄飞鹏提醒广大投资者，国债本身是安全资产，但这并不意味着在二级市场的国债交易就是绝对安全的，二级市场国债交易存在价格涨跌是正常的市场现象。普通投资者购买超长期限国债基金投资仍然需要关注风险，根据自身的风险承受能力和投资收益预期进行理性投资。

(责编：罗知之、陈键)

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