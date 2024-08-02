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“时间切片”技术让3秒瞬间一帧呈现

何 亮
2024年08月02日09:08 | 来源：科技日报
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原标题：“时间切片”技术让3秒瞬间一帧呈现

弹跳、腾空、旋转、稳落……巴黎奥运会体操跳马项目是技巧与力量的完美结合。从起跳到落地，运动员的展示时间只有约3秒，所有动作须一气呵成，瞬间定乾坤。

然而，瞬间的美感往往让电视观众感觉“不过瘾”。如何增强观赛体验，让电视观众看清运动员一套连贯动作中的每个关键细节？“时间切片”技术将3秒瞬间一帧呈现。

“时间切片”技术类似于相机的多次曝光手法，将运动员不同时间节点的动作进行画面切片，灵活抓取每一帧动作画面，形成同一背景下的精彩动作“集结”。中央广播电视总台云制作平台负责人陈欣表示，“时间切片”技术是总台为公共信号制作提供的新视角。

北京2022年冬奥会期间，“时间切片”技术在滑雪大跳台比赛转播中“小试牛刀”。巴黎2024年奥运会期间，该技术进一步成熟，尤其是在运动员轮廓识别和信息提取上，“时间切片”技术有了质的飞跃，所呈现的画面背景已由虚化背景变为环境实景，运动员的动作细节也更清晰。

目前，除了体操项目，“时间切片”技术也在巴黎奥运会跳水、乒乓球等项目的赛事转播中得到全面应用。

北京时间7月31日，全红婵、陈芋汐为中国代表团夺得跳水女子双人10米台金牌的赛事转播中，正是在“时间切片”技术的帮助下，观众通过视频回放，能直观地看到全红婵、陈芋汐仿佛拥有了“分身术”，从起跳到入水，多个身姿组成的腾空轨迹在同一画面中定格，“水花消失术”也有了别样的展现方式。

(责编：罗知之、陈键)
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