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吸光率达99%的超黑木材制成

2024年08月02日09:09 | 来源：科技日报
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原标题：吸光率达99%的超黑木材制成

科技日报北京8月1日电 （记者张佳欣）加拿大不列颠哥伦比亚大学研究人员开发出一种新型超黑木材，可吸收超过99%的光，比吸收约97.5%的光的普通黑色油漆高得多。这种新材料是研究人员在对木材进行实验时偶然发现的。超黑木材在精美珠宝、太阳能电池和精密光学设备中具有潜在应用，有助天文学、时尚、可再生能源和光学等领域的发展。

为提高木材防水性，研究人员进行了一项高能等离子体试验，试验中他们发现木材切面变得异常黑。经美国得克萨斯农工大学物理和天文学系的测量证实，该材料反射的可见光不到1%。研究人员没有放弃这一意外发现，决定将研究重点转移到设计超黑材料上。

研究人员将这种超黑材料命名为Nxylon，并注册了商标。Nxylon采用椴木制成，重量轻、硬度大，易于切割成复杂形状。

令人惊讶的是，即使在木材上涂上镀金层，Nxylon仍然保持黑色，同时，木材还能保持足够的导电性。

Nxylon可以取代乌木和红木等昂贵且稀有的黑色木材用于表盘，也可以用于珠宝行业取代黑玛瑙。

超黑材料在天文学中也越来越受到追捧，设备上的超黑层有助于减少杂散光并提高图像清晰度，还可以提高太阳能电池效率。

目前，研究人员利用Nxylon开发了手表和珠宝等商业产品的原型，未来还将探索其他商业应用。

(责编：罗知之、陈键)
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